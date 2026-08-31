Завершен первый этап дороги Дарбанд–Байсун–Эльбайон: Детали этого международного проекта
В преддверии Дня независимости Республики Узбекистан в Сурхандарьинской области был введен в эксплуатацию один из крупных инфраструктурных проектов. Успешно завершен начальный этап проекта по строительству и реконструкции автомобильной дороги Дарбанд–Байсун–Эльбайон общей протяженностью 111 километров.
30 августа участок данной магистрали протяженностью 5–32,5 километра был полностью построен на основе современных стандартов и передан в распоряжение водителей и пассажиров.
7 мостов и система ночного освещения: Каков был масштаб строительства?
По информации хокимията области, в рамках первого этапа возведены следующие важные объекты, которые коренным образом улучшат инфраструктуру региона:
Мосты и путепроводы: На данном участке магистрали построено в общей сложности 7 новых мостов;
Безопасность пешеходов: На территории населенных пунктов построена 8-километровая современная пешеходная дорожка, полностью обеспеченная системами ночного освещения;
Новый 60-метровый путепровод: Длина нового путепровода, возвышающегося на 7,1-километре проекта, составляет 60 метров, ширина — 15,7 метра, а высота от поверхности земли — 9 метров.
Торжественное открытие и международное сотрудничество
Церемония открытия объекта прошла с большим торжеством на новом путепроводе:
Участие руководства и общественности: В торжественном мероприятии приняли участие хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов, ветераны, местные активисты, специалисты подрядной организации и представители широкой общественности;
Международное финансирование и подрядчик: Этот стратегический проект финансируется за счет средств, выделенных Азиатским банком развития (АБР). Строительные работы осуществляет международно признанная азербайджанская компания «Lankaran Yol Tikinti».
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