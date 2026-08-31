Завершен первый этап дороги Дарбанд–Байсун–Эльбайон: Детали этого международного проекта

В преддверии Дня независимости Республики Узбекистан в Сурхандарьинской области был введен в эксплуатацию один из крупных инфраструктурных проектов. Успешно завершен начальный этап проекта по строительству и реконструкции автомобильной дороги Дарбанд–Байсун–Эльбайон общей протяженностью 111 километров.

30 августа участок данной магистрали протяженностью 5–32,5 километра был полностью построен на основе современных стандартов и передан в распоряжение водителей и пассажиров.

7 мостов и система ночного освещения: Каков был масштаб строительства?

По информации хокимията области, в рамках первого этапа возведены следующие важные объекты, которые коренным образом улучшат инфраструктуру региона:

Мосты и путепроводы: На данном участке магистрали построено в общей сложности 7 новых мостов ;

Безопасность пешеходов: На территории населенных пунктов построена 8-километровая современная пешеходная дорожка , полностью обеспеченная системами ночного освещения;

Новый 60-метровый путепровод: Длина нового путепровода, возвышающегося на 7,1-километре проекта, составляет 60 метров, ширина — 15,7 метра, а высота от поверхности земли — 9 метров.

Торжественное открытие и международное сотрудничество

Церемония открытия объекта прошла с большим торжеством на новом путепроводе: