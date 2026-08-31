Завершен первый этап дороги Дарбанд–Байсун–Эльбайон: Детали этого международного проекта

·1·Узбекистан
Завершен первый этап дороги Дарбанд–Байсун–Эльбайон: Детали этого международного проекта

В преддверии Дня независимости Республики Узбекистан в Сурхандарьинской области был введен в эксплуатацию один из крупных инфраструктурных проектов. Успешно завершен начальный этап проекта по строительству и реконструкции автомобильной дороги Дарбанд–Байсун–Эльбайон общей протяженностью 111 километров.

30 августа участок данной магистрали протяженностью 5–32,5 километра был полностью построен на основе современных стандартов и передан в распоряжение водителей и пассажиров.

Завершен первый этап дороги Дарбанд–Байсун–Эльбайон: Детали этого международного проекта

7 мостов и система ночного освещения: Каков был масштаб строительства?

По информации хокимията области, в рамках первого этапа возведены следующие важные объекты, которые коренным образом улучшат инфраструктуру региона:

  • Мосты и путепроводы: На данном участке магистрали построено в общей сложности 7 новых мостов;

  • Безопасность пешеходов: На территории населенных пунктов построена 8-километровая современная пешеходная дорожка, полностью обеспеченная системами ночного освещения;

  • Новый 60-метровый путепровод: Длина нового путепровода, возвышающегося на 7,1-километре проекта, составляет 60 метров, ширина — 15,7 метра, а высота от поверхности земли — 9 метров.

Завершен первый этап дороги Дарбанд–Байсун–Эльбайон: Детали этого международного проекта

Торжественное открытие и международное сотрудничество

Церемония открытия объекта прошла с большим торжеством на новом путепроводе:

  • Участие руководства и общественности: В торжественном мероприятии приняли участие хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов, ветераны, местные активисты, специалисты подрядной организации и представители широкой общественности;

  • Международное финансирование и подрядчик: Этот стратегический проект финансируется за счет средств, выделенных Азиатским банком развития (АБР). Строительные работы осуществляет международно признанная азербайджанская компания «Lankaran Yol Tikinti».

Завершен первый этап дороги Дарбанд–Байсун–Эльбайон: Детали этого международного проекта
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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