Смартфон Huawei Мате КсТ 2 стал доступен для предзаказа в Китае

Компания Huawei, известная на китайском рынке своими инновационными технологиями, начала прием предварительных заказов на свое следующее флагманское устройство — Huawei Мате КсТ 2. Ожидается, что это устройство откроет новый этап на рынке современных гаджетов и еще больше повысит интерес к технологиям такого типа. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно инсайдерской информации от Digital Chat Station, за которой внимательно следят технологические энтузиасты, устройство нового поколения имеет сверхтонкий корпус и предлагает огромный экран диагональю около 10 дюймов в полностью разложенном состоянии. Это предоставляет пользователям возможности планшета и смартфона одновременно.

Технические возможности и характеристики экрана

Внешний дисплей смартфона оснащен специальным вырезом для фронтальной камеры. Внутренний экран также имеет отдельный вырез для камеры. Для обеспечения безопасности устройства сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса, что создает дополнительное удобство при использовании.

Одной из ключевых особенностей модели Мате КсТ 2 является ее оперативная память. Сообщается, что все устройства в этой линейке, без разделения на конфигурации, оснащаются 16 GB оперативной памяти.

Объем памяти и функции конфиденциальности

Внутренняя память устройства также впечатляет своим объемом. Сообщается, что максимальный объем встроенной памяти достигает 2 TB. Это позволяет пользователям хранить огромные объемы данных без каких-либо ограничений.

Кроме того, версии с 1 TB и 2 TB встроенной памяти оснащены еще одной уникальной функцией — экраном конфиденциальности. Эта технология служит для ограничения угла обзора дисплея. В результате посторонние лица не смогут легко увидеть информацию на экране, что повышает конфиденциальность пользователя.

В настоящее время в Китае официально открыт предзаказ на это интересное устройство, а покупателям предлагаются различные полезные бонусы за оформление заказа.