Много путешествовавшая Юулдуз Раджабова дала неожиданный ответ

Узбекская актриса Юулдуз Раджабова У Юулдуз Раджабоводж попросили назвать три страны, куда ей хочется возвращаться снова и снова. Ответ актрисы, побывавшей во многих странах, оказался неожиданным для большинства.

Актриса призналась, что любит ездить за границу и открывать для себя новые места. Однако она подчеркнула, что после любой поездки всегда скучает по дому и хочет вернуться в Узбекистан.

«Я люблю выезжать за границу, но всегда хочу вернуться домой. Поэтому я бы выбрала возвращение в Узбекистан», — заявила актриса.

По словам Юулдуз Раджабоводж, среди стран, которые она посетила, пока не нашлось государства, занявшего в ее сердце столь же глубокое место, как Узбекистан.

Таким образом, выяснилось, что самым любимым местом актрисы вновь и вновь остается ее родина — Узбекистан.