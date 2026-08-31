Почему Коди Гакпо обманул «Тоттенхэм» и выбрал «Манчестер Сити»?

·38·Спорт
Почему Коди Гакпо обманул «Тоттенхэм» и выбрал «Манчестер Сити»?

В английской Премьер-лиге произошло одно из самых громких событий летнего трансферного окна. Руководство лондонского «Тоттенхэма» оказалось в полном шоке от решения нападающего «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо. 27-летний форвард, который сначала был практически согласен перейти в стан северных лондонцев, в последние секунды выбрал вариант с «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.

По данным авторитетного издания ТеамТалк, Гакпо уже достиг полного соглашения со «шпорами» по всем пунктам личного контракта.

От 90 до 99 миллионов: как «горожане» увели трансфер?

Основные финансовые и тактические аспекты трансферной борьбы:

  • Предложение «Тоттенхэма»: Лондонский клуб был готов заплатить за нидерландского вингера около 90 миллионов евро и сделать его главным лидером линии атаки;

  • Удар «Манчестер Сити» в 99 млн евро: Вмешавшиеся в ситуацию «горожане» обошли конкурента и согласились потратить на футболиста ровно 99 миллионов евро;

  • Выбор игрока: Из-за фактора борьбы за трофеи и стабильности в Лиге чемпионов Гакпо предпочел продолжить карьеру в Манчестере.

Показатели Гакпо в «Ливерпуле»

В прошедшем сезоне в составе мерсисайдцев Коди Гакпо отметился следующей статистикой:

  • Участие в АПЛ: Провел в общей сложности 36 матчей в рамках английской Премьер-лиги;

  • Результативность: Забил 7 голов в ворота соперников и отдал 5 результативных передач партнерам по команде.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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