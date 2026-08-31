Почему Коди Гакпо обманул «Тоттенхэм» и выбрал «Манчестер Сити»?
В английской Премьер-лиге произошло одно из самых громких событий летнего трансферного окна. Руководство лондонского «Тоттенхэма» оказалось в полном шоке от решения нападающего «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо. 27-летний форвард, который сначала был практически согласен перейти в стан северных лондонцев, в последние секунды выбрал вариант с «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.
По данным авторитетного издания ТеамТалк, Гакпо уже достиг полного соглашения со «шпорами» по всем пунктам личного контракта.
От 90 до 99 миллионов: как «горожане» увели трансфер?
Основные финансовые и тактические аспекты трансферной борьбы:
Предложение «Тоттенхэма»: Лондонский клуб был готов заплатить за нидерландского вингера около 90 миллионов евро и сделать его главным лидером линии атаки;
Удар «Манчестер Сити» в 99 млн евро: Вмешавшиеся в ситуацию «горожане» обошли конкурента и согласились потратить на футболиста ровно 99 миллионов евро;
Выбор игрока: Из-за фактора борьбы за трофеи и стабильности в Лиге чемпионов Гакпо предпочел продолжить карьеру в Манчестере.
Показатели Гакпо в «Ливерпуле»
В прошедшем сезоне в составе мерсисайдцев Коди Гакпо отметился следующей статистикой:
Участие в АПЛ: Провел в общей сложности 36 матчей в рамках английской Премьер-лиги;
Результативность: Забил 7 голов в ворота соперников и отдал 5 результативных передач партнерам по команде.
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