«Меккское» соглашение: в Стамбуле начинается важная встреча

31 августа в Стамбуле ожидается проведение важной для безопасности Ближнего Востока политической встречи. На заседании соберутся ответственные руководители в сфере внешней политики и обороны государств-участников в рамках «Меккского» соглашения.

Основная цель встречи — обсудить, с помощью каких практических механизмов можно развивать договоренности, зафиксированные в соглашении.

Кто соберется в Стамбуле?

В первой встрече примут участие высокопоставленные представители государств, подписавших соглашение.

В частности:

министры иностранных дел;

министры обороны;

начальники генеральных штабов;

другие официальные лица, ответственные за вопросы безопасности и обороны.

Этот состав свидетельствует о том, что встреча не ограничится лишь дипломатическим диалогом.

Почему именно вопрос обороны имеет важное значение?

В рамках «Меккского» соглашения наряду с политическими договоренностями особое значение имеют направления безопасности и обороны.

Если министры иностранных дел обсудят политические и дипломатические вопросы, то участие министров обороны и начальников генеральных штабов означает, что вопросы сотрудничества в военной сфере также будут на повестке дня.

Встреча в Стамбуле может определить, как будет формироваться следующий этап соглашения.

Что может изменить эта встреча?

Важность первой встречи заключается в том, что стороны получат возможность обсудить практические шаги после подписания соглашения.

Ожидаемые основные направления:

Укрепление политического диалога; Обсуждение механизмов сотрудничества в сфере обороны; Усиление координации по вопросам безопасности; Создание основы для последующих встреч и совместных инициатив.

Главный вопрос — как соглашение будет работать теперь?

Политическая значимость «Меккского» соглашения не заканчивается его подписанием. Наоборот, заседание первого политического и оборонного комитета, которое ожидается 31 августа в Стамбуле, может стать началом процесса превращения договоренностей в практические механизмы.

Поэтому то, что министры иностранных дел и обороны, а также начальники генштабов соберутся за одним столом, может показать, какое политическое содержание и содержание в сфере безопасности стороны придают соглашению.

Самое главное, ожидается, что после встречи в Стамбуле определятся дальнейшие направления сотрудничества в рамках «Меккского» соглашения.