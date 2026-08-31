«Меккское» соглашение: в Стамбуле начинается важная встреча
31 августа в Стамбуле ожидается проведение важной для безопасности Ближнего Востока политической встречи. На заседании соберутся ответственные руководители в сфере внешней политики и обороны государств-участников в рамках «Меккского» соглашения.
Основная цель встречи — обсудить, с помощью каких практических механизмов можно развивать договоренности, зафиксированные в соглашении.
Кто соберется в Стамбуле?
В первой встрече примут участие высокопоставленные представители государств, подписавших соглашение.
В частности:
министры иностранных дел;
министры обороны;
начальники генеральных штабов;
другие официальные лица, ответственные за вопросы безопасности и обороны.
Этот состав свидетельствует о том, что встреча не ограничится лишь дипломатическим диалогом.
Почему именно вопрос обороны имеет важное значение?
В рамках «Меккского» соглашения наряду с политическими договоренностями особое значение имеют направления безопасности и обороны.
Если министры иностранных дел обсудят политические и дипломатические вопросы, то участие министров обороны и начальников генеральных штабов означает, что вопросы сотрудничества в военной сфере также будут на повестке дня.
Встреча в Стамбуле может определить, как будет формироваться следующий этап соглашения.
Что может изменить эта встреча?
Важность первой встречи заключается в том, что стороны получат возможность обсудить практические шаги после подписания соглашения.
Ожидаемые основные направления:
Укрепление политического диалога;
Обсуждение механизмов сотрудничества в сфере обороны;
Усиление координации по вопросам безопасности;
Создание основы для последующих встреч и совместных инициатив.
Главный вопрос — как соглашение будет работать теперь?
Политическая значимость «Меккского» соглашения не заканчивается его подписанием. Наоборот, заседание первого политического и оборонного комитета, которое ожидается 31 августа в Стамбуле, может стать началом процесса превращения договоренностей в практические механизмы.
Поэтому то, что министры иностранных дел и обороны, а также начальники генштабов соберутся за одним столом, может показать, какое политическое содержание и содержание в сфере безопасности стороны придают соглашению.
Самое главное, ожидается, что после встречи в Стамбуле определятся дальнейшие направления сотрудничества в рамках «Меккского» соглашения.
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