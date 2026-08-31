Шомуродов забивает в Турции в 3-м матче подряд и устанавливает рекорд!

·78·Спорт
Шомуродов забивает в Турции в 3-м матче подряд и устанавливает рекорд!

В рамках 3-го тура турецкой Суперлиги «Башакшехир» на своем поле померился силами с клубом «Касымпаша», завершив матч вничью со счетом 1:1. Этот поединок в статусе стамбульского дерби полностью превратился в яркий бенефис капитана национальной сборной Узбекистана Элдора Шомуродова.

Открывший счет в матче и создавший несколько опасных моментов у ворот соперника Шомуродов продолжает свою результативную серию в сезоне.

Геройство Шомуродова: Хроника всех опасных моментов в матче

По ходу встречи Элдор Шомуродов стал настоящей «головной болью» для защитников соперника:

  • 11-я минута: Шомуродов высоко выпрыгнул и нанес опасный удар головой после навеса Олсена с правого фланга в штрафную;

  • 18-я минута — ГОЛ! (1:0): После передачи Бозока Шомуродов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч задел защитника, изменил направление и, дезориентировав голкипера Янниотиса, влетел в сетку;

  • 20-я минута: Отобрав мяч у соперника, Элдор ворвался в штрафную и пробил. Снаряд задел защитника, угодил в штангу и отскочил в поле;

  • 69-я минута: После точной передачи Опоку узбекский форвард создал еще одну удобную возможность;

  • 78-я минута: На подачу Опери с фланга Шомуродов откликнулся ударом головой из района 11-метровой отметки, но мяч снова попал в штангу и отскочил;

  • 81-я минута — Гол в ответ (1:1): После передачи Бенедичака Диабате сравнял счет и восстановил равновесие.

После этой ничьей «Башакшехир» довел количество своих очков до 4. В 4-м туре команду ожидает тяжелый матч против действующего чемпиона — «Галатасарая».

Гонка бомбардиров: Шомуродов среди звезд

Элдор Шомуродов второй сезон подряд становится главным претендентом на «Золотую бутсу» в турецкой Суперлиге:

  • Результат на старте сезона: Шомуродов забил по 1 голу в первых 3 матчах (всего 3 мяча) и поднялся на 2-е место в списке бомбардиров;

  • Конкуренция с Осимхеном: Нигерийская звезда «Галатасарая» Виктор Осимхен лидирует с 5 голами в 3 матчах;

  • Преследование звезд: Следом за обоими нападающими идут такие известные звезды, как Мохаммед Салах, Мейсон Гринвуд и Ведат Мурики, записавшие на свой счет по 2 гола.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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