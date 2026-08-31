Проблема с красным пятном на экране Galaxy S26 Ultra сохраняется

Владельцы нового флагманского смартфона компании Samsung продолжают сталкиваться с неудобствами, связанными с дисплеем. Несмотря на выпуск специального обновления программного обеспечения, направленного на устранение красноватых пятен, появляющихся на ОЛЭД-панели, проблема не была полностью решена. Согласно данным иксбт.ком, большинство пользователей жалуются на то, что дефекты экрана сохраняются даже после обновления устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Изначально данная ситуация оценивалась как неисправность аппаратной части устройства, перегрев или износ ОЛЭД-экрана. Однако в июле компания заявила, что это не является неисправностью, объяснив ситуацию особенностями работы специальной функции. Южнокорейский технологический гигант пообещал исправить ошибку в балансе красного, зеленого и синего цветов программным путем и представил соответствующее обновление.

Результаты обновления и претензии пользователей

Однако на практике ситуация не изменилась в лучшую сторону, как ожидалось. Некоторые пользователи отмечают, что красноватый оттенок в центре экрана сохранился. Другая группа владельцев сообщила, что после обновления центральное пятно стало немного меньше, но вместо него появились красные ореолы по краям дисплея.

Клиенты, обратившиеся в сервисные центры для устранения проблемы, также столкнулись с неожиданными ситуациями. В некоторых случаях после ручной калибровки цветов были зафиксированы появление небольших точечных пятен в верхней части экрана или повторное покраснение по верхним и нижним краям.

Меры, принимаемые Samsung

После неудачных программных исправлений компания предлагает клиентам дополнительные решения. В частности, пользователям было предложено попробовать самостоятельно настроить цвета через приложения Samsung Мемберс или Девике Каре. Также для некоторых клиентов, у которых проблема не была устранена, принимаются меры по бесплатной замене экранов в сервисных центрах.

По мнению экспертов, подобные тонкие технические дефекты во флагманских устройствах могут нанести ущерб репутации бренда. На данный момент компания Samsung не дала дополнительных комментариев по поводу новых жалоб, однако пользователи ожидают более эффективного решения для устранения дефектов дисплея.