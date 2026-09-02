Acer представила новый портативный монитор с четырьмя экранами

·1·Технологии
Acer представила новый портативный монитор с четырьмя экранами

На выставке ИФА 2026 в Берлине компания Acer представила одну из своих самых инновационных разработок — складной портативный монитор ПД163К П3, оснащенный четырьмя дисплеями. Устройство разработано специально для профессионалов, которым не хватает экранного пространства ноутбука и которые стремятся к эффективной работе в многозадачной среде; ожидается, что оно станет важным шагом на рынке мобильных рабочих станций. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, представленная во время презентации новая модель благодаря своей уникальной конструкции позволяет пользователю увеличить рабочее пространство в четыре раза (4Кс Скрин Спаке). Такой высокий показатель был достигнут за счет использования нескольких соединенных между собой экранов, что позволяет гаджету оставаться компактным.

Технические возможности и удобство

Панели, составляющие основную часть устройства, представляют собой качественные 15,6-дюймовые экраны формата Фулл ХД. Это обеспечивает достаточную четкость и удобство при выполнении повседневных задач, включая работу со сложными таблицами, графическими редакторами и текстовыми документами.

Инженеры также позаботились об удобстве пользователей, максимально упростив процесс подключения мониторов к персональному компьютеру. Согласно предоставленной информации, вся система подключается через один кабель USB-C, что исключает необходимость в лишних проводах и адаптерах.

Эволюция и перспективы

Стоит отметить, что Acer не впервые проводит эксперименты в этом направлении. Ранее компания выпустила на рынок более простую модель ПД163К с двумя 15,6-дюймовыми экранами. Новый ПД163К П3 является логическим продолжением того поколения, подняв потенциал портативных мониторов на новый уровень за счет увеличения количества экранов до четырех.

На данный момент производитель не раскрыл точные цены, сроки выхода в продажу и полные технические характеристики этого перспективного устройства. Тем не менее, ожидается, что интерес к данному гаджету будет высоким и он вскоре займет свое место на рынке мобильных рабочих станций.

AcerМониторIFA 2026ТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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