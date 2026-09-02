Флагман Xiaomi 18 Фолд: ключевые преимущества нового складного смартфона

·17·Технологии
Флагман Xiaomi 18 Фолд: ключевые преимущества нового складного смартфона

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь раскрыл ключевые особенности ожидаемого складного смартфона Xiaomi 18 Фолд. Как сообщает издание ИКсБТ.ком, устройство нового поколения привлекает внимание пользователей уникальным соотношением сторон экрана и мощными техническими характеристиками. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Флагман, официальная презентация которого запланирована на 7 сентября, будет выпускаться с горизонтально ориентированным блоком камер и в яркой цветовой гамме. По словам Лэй Цзюня, главным преимуществом устройства является соотношение сторон 2:1 как внешнего, так и внутреннего экранов.

Удобство и эргономика

Такой формат значительно упрощает использование в повседневных сценариях. В частности, при чтении книг изображение напоминает страницу настоящей книги, а при просмотре фильмов на внутреннем экране не остается больших черных полос. Также документы адаптируются под разрешение экрана, устраняя необходимость в постоянном масштабировании.

Технические параметры устройства также заслуживают внимания. Xiaomi 18 Фолд оснащен 5,38-дюймовым внешним дисплеем и 7,58-дюймовым складным внутренним экраном. По мнению президента Xiaomi Груп Лу Вейбина, компании удалось устранить традиционный компромисс между компактностью и удобством большого экрана, который был постоянной проблемой для складных смартфонов.

Производительность и новый процессор

Ожидается, что инновационный гаджет станет первым устройством, работающим на специальной платформе компании Ксринг О3. В тестах GeekBench 6 этот процессор набрал 15 221 балл в многоядерном тесте, опередив результат предыдущего поколения на целых 60 процентов.

Новый набор микросхем обеспечивает не только высокую мощность, но и высокую энергоэффективность. В условиях низких и средних нагрузок процессор сокращает энергопотребление при выполнении повседневных задач на 25 процентов по сравнению с предыдущим поколением.

XiaomiXiaomi 18 FoldСмартфоныЛэй ЦзюньТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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