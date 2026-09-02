Опубликован рейтинг самых дождливых государств планеты...

В то время как по всему миру широко обсуждаются изменения климата и угроза глобальной засухи, международные метеорологические и климатологические организации обнародовали рейтинг самых дождливых стран нашей планеты. Согласно данным, уникальная страна Южной Америки — Колумбия была признана абсолютным лидером в мире со средним годовым количеством осадков в 3 240 миллиметров. Итак, какие еще государства вошли в тройку лидеров, какое из них является единственным представителем Африки и почему Индия, где расположена самая дождливая точка мира, отсутствует на верхних строчках списка?

Ниже мы подробно ознакомимся с самыми влажными регионами земного шара, неповторимыми климатическими чудесами природы и деталями географии дождливых стран.

1. Абсолютный лидер: 3 240 мм осадков в год и климатический контраст Колумбии

То, что Колумбия заняла первое место в этом рейтинге — не случайность, однако это вовсе не означает, что вся территория страны находится под одинаковым дождем. Данный показатель рассчитывается не по отдельной точке страны, а как среднегодовое значение по всей национальной территории.

Годовая средняя норма: 3 240 миллиметров;

Климатическое разнообразие: Территория Колумбии богата природными контрастами. Если в одной части страны расположены сухие и жаркие саванны, то в тихоокеанских побережьях и частях бассейна Амазонки царят непрекращающиеся ливни и влажные тропические леса.

Это своеобразное географическое положение — столкновение воздушных потоков двух океанов (Атлантического и Тихого) и Андских гор — превратило Колумбию в самую влажную страну планеты.

2. Тройка лидеров: единственная жемчужина Африки и гигант Океании

На пьедестале самых дождливых стран мира расположились еще два экзотических региона:

2-е место — Сан-Томе и Принсипи (3 200 мм):

Это компактное островное государство Африки, расположенное в Гвинейском заливе, заняло вторую строчку с показателем 3 200 миллиметров осадков в год. Самое удивительное, что на этих островах сезон дождей длится почти 9 месяцев. Сан-Томе и Принсипи считается единственной африканской страной, сумевшей войти в топ-10 самых дождливых государств мира. 3-е место — Папуа — Новая Гвинея (3 142 мм):

Это огромное государство, расположенное на юго-западе Тихого океана, принимает в среднем 3 142 миллиметра осадков в год. Непрекращающиеся дожди и густые заросли обеспечили максимальное сохранение биоразнообразия в этом месте.

3. География дождливых стран: какие регионы живут в воде?

Анализ рейтинга показывает, что самые дождливые государства нашей планеты сосредоточены в основном в трех крупных географических регионах:

Морские регионы Юго-Восточной Азии: высокие места заняли Индонезия, Бруней и Малайзия , живущие под влиянием муссонных дождей и влажных океанических ветров.

Регион Южной Тихого океана: помимо Папуа — Новой Гвинеи, зоной непрекращающихся осадков также являются состоящие из многочисленных архипелагов Самоа и Соломоновы Острова .

Пояс Центральной Америки: соединяющие два континента и богатые тропическими лесами соседние Коста-Рика и Панама прочно обосновались в десятке самых влажных стран.

4. «Индийский парадокс»: почему самая влажная точка есть, а страны нет в рейтинге?

У многих любителей географии возникает закономерный вопрос: почему Индия, где находится знаменитое место с наибольшим количеством осадков в мире, не фигурирует среди лидеров этого списка?

Дело в том, что расположенная в штате Мегхалая в Индии деревня Маусинрам действительно занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дождливый населенный пункт на Земле (в среднем более 11 800 миллиметров осадков в год).

Но представленный глобальный рейтинг основан не на показателях отдельного города или горного региона, а на среднем количестве осадков по всей территории страны. Территория Индии очень велика, и из-за наличия в ней огромных засушливых степей, пустыни Тар и центральных плато с малым количеством осадков общие национальные средние показатели значительно снизились.

Заключение и мнение общественности

Колумбия и другие тропические страны, получающие более 3 000 миллиметров осадков в год, считаются настоящими «легкими» нашей планеты и огромными источниками пресной воды. С одной стороны, столь обильные осадки обеспечивают зеленую природу и гигантские леса, а с другой — создают постоянные риски, такие как оползни и наводнения.

По вашему мнению, комфортно ли жить в постоянно дождливом и влажном климате для человека или лучше солнечные и сухие регионы? Где происходили самые сильные и затяжные осадки, которые вы сами наблюдали? Оставляйте свои мнения в комментариях!