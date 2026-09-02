Исторический прорыв в сфере строительства: в Дании построили жилой дом с помощью 3Д-принтера

В мире современного строительства и архитектуры произошел еще один гигантский скачок. В датском городе Хольстебро полностью завершено строительство «Сковспорет» — крупнейшего в европейском масштабе инновационного жилого комплекса, возведенного с помощью технологии 3Д-печати. В этом эко-городке, состоящем из 36 квартир и созданном с целью обеспечения доступным и уютным жильем университетской молодежи, здания выросли не за несколько месяцев, а всего за считанные дни. Как удалось достичь столь беспрецедентной скорости и компактности?

Ниже мы подробно познакомимся с этим технологическим чудом, открывающим новую эру в строительной индустрии, рекордными показателями 3Д-принтера и условиями, созданными для комфорта студентов.

1. Чудо «Сковспорет»: специализированный проект и мощное партнерство

Жилой комплекс «Сковспорет», возведенный рядом с местным университетским кампусом в городе Хольстебро, на сегодняшний день является крупнейшим проектом в своем роде в Европе.

Авторами проекта выступило известное во всем мире бюро САГА Спаке Арчитектс, специализирующееся на космической и футуристической архитектуре, ведущая компания в сфере 3Д-печати 3ДКП, а также глобальный производитель строительных 3Д-принтеров КОБОД, которые работали в тесном сотрудничестве. Заказчиком выступила некоммерческая организация, специализирующаяся на создании доступного и энергоэффективного жилья для местных студентов.

Масштаб и инфраструктура проекта:

Количество зданий: комплекс из 6 одноэтажных современных зданий;

Жилищный фонд: в общей сложности 36 полностью автономных квартир;

Инфраструктура городка: зеленые дворы между зданиями, пешеходные аллеи, парки отдыха и специальные зоны для парковки велосипедов.

Проживающие здесь студенты получили не просто современное жилье, но и полноценную экосистему зеленого кампуса на лоне природы.

2. Рекордная скорость: команда из 3 человек и здания, готовые за 5 дней!

Одним из самых удивительных аспектов проекта стала беспрецедентная экономия человеческих ресурсов и времени.

При возведении основных несущих стен зданий использовался гигантский 3Д-принтер под названием КОБОД БОД3, который совершил революцию в этой сфере. Через сопло (распылитель) принтера послойно выдавливалась специальная жидкая композитная смесь, похожая на цемент, что позволило возвести стены с миллиметровой точностью на основе 3Д-модели, созданной на компьютере.

Феноменальный скачок в скорости строительства:

Минимальная рабочая сила: работу гигантского 3Д-принтера и процесс укладки бетонных слоев на площадке контролировала группа всего из 3 человек. Отпала необходимость в десятках строителей, тяжелой технике и шуме. Первоначальное тестирование: из-за программных настроек на печать первого блочного здания, состоящего из 6 квартир, ушло несколько недель. 5-дневный рекорд: после того как специалисты полностью освоили роботизированную систему, стены последнего аналогичного блочного здания на 6 квартир были полностью напечатаны с нуля всего за 5 дней!

Этот показатель привлек внимание экспертов тем, что он как минимум в 4–5 раз быстрее традиционной кладки кирпича или заливки бетона.

3. Гармония с природой: сохранено 90 процентов деревьев

Во многих крупных строительных проектах окружающая среда и зеленые зоны полностью вырубаются. Однако создатели проекта Сковспорет поставили сохранение экологического баланса на первое место.

План строительной площадки был составлен настолько тщательно, что 90 процентов многолетних деревьев, росших на территории ранее, были сохранены в первозданном виде. В результате студенческое общежитие превратилось не в обычную индустриальную бетонную зону, а в настоящий природный оазис посреди густого зеленого леса.

4. Компактные, светлые и уютные квартиры площадью 40–50 кв. м

Каждая квартира имеет площадь от 40 до 50 квадратных метров и приспособлена для полностью независимого проживания одного студента:

Отдельные зоны: жилища располагают собственной кухней, просторной гостиной, уютной спальней, отдельной рабочей (учебной) зоной и современными санузлами (ванной и туалетом).

Естественный солнечный свет: для экономии энергии и освещения комнат архитекторы установили широкие панорамные окна и специальные конструкционные люки, пропускающие солнечный свет прямо через крышу. Дизайнерское решение в интерьере: Поскольку материал 3Д-принтера укладывался послойно, на стенах образовался уникальный волнообразный, рельефный узор. Чтобы придать комнатам тепла и эстетики, в отделке интерьера искусно использовались натуральное дерево, пробка и гипсокартонные панели. В результате холодный и грубый вид бетона сменился уютным и современным скандинавским дизайном.

5. Гибридное строительство: что сделали роботы, а где потребовалась рука человека?

Стоит отметить, что комплекс Сковспорет не является на 100% продуктом исключительно 3Д-принтера. Этот проект — идеальный гибридный симбиоз робототехники и традиционного человеческого труда.

После того как 3Д-принтер за короткие дни подготовил все основные стены, на площадку вошли традиционные мастера. Они закрыли кровлю, установили окна и двери, провели инженерные коммуникации (электричество, воду, отопление) и укомплектовали комнаты необходимой бытовой техникой и мебелью.

В общей сложности процесс от фундамента до полной отделки занял 12 месяцев. На сегодняшний день объект полностью сдан, и первые студенты готовятся к заселению в новые квартиры.

Заключение и общественный резонанс

Этот эксперимент в Дании доказал, что 3Д-принтеры — это не просто экспериментальная концепция, а мощное решение проблемы нехватки доступного, экологичного и сверхбыстрого жилья в реальной жизни. Возведение стен здания всего за 5 дней силами рабочей группы из трех человек, без сомнения, установит новые технологические стандарты на мировом строительном рынке.

А как вы считаете, не пора ли привезти такие технологии 3Д-строительства в Узбекистан для быстрого возведения студенческих общежитий и доступного жилья? Смогут ли роботы-принтеры в будущем полностью заменить обычных строителей? Оставляйте свои мнения в комментариях!