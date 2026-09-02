TCL подала в суд на Samsung, обвинив компанию в использовании фальшивой технологии Mini LED

·32·Технологии
TCL подала в суд на Samsung, обвинив компанию в использовании фальшивой технологии Mini LED

Между крупными технологическими компаниями, занимающими лидирующие позиции на мировом рынке, возник юридический конфликт. Согласно данным иксбт.ком, компания TCL подала официальный иск против Samsung Электроникс в Окружной суд Южного округа штата Калифорния, США. Согласно иску, южнокорейский технологический гигант вводит покупателей в заблуждение относительно своих телевизоров М-серии 2026 года, продавая устройства, которые на самом деле не оснащены технологией Mini LED, как премиальные продукты. Об этом сообщает Иксбт.ком.

TCL утверждает, что Samsung взяла базовую модель с более дешевым и простым ЛЭД-дисплеем и вывела ее на рынок как устройство нового поколения Mini LED. Эта ситуация не только вводит потребителей в заблуждение, но и подрывает здоровую конкуренцию на рынке. В исковом заявлении указано, что Samsung выпустила свои более дешевые телевизоры модели М в марте текущего года, и их цена оказалась даже ниже, чем у самых доступных настоящих Mini LED телевизоров компании TCL.

Борьба за конкуренцию и долю рынка

Похоже, что причиной конфликта стали показатели продаж компаний на рынке США. Согласно материалам иска, в период с 2023 по 2025 год TCL удалось обойти Samsung по продажам Mini LED телевизоров в США. Причиной стало то, что в тот период Samsung не смогла предложить качественные Mini LED продукты по конкурентоспособным ценам.

По мнению юристов и представителей TCL, Samsung воспользовалась спросом потребителей на высококачественное изображение и технологию Mini LED, чтобы компенсировать свое отставание. В результате из-за продукции с фальшивой маркировкой был нанесен серьезный ущерб продажам, репутации и технологическим достижениям TCL. Представитель TCL Р. К. Харлан назвал это преднамеренным введением потребителей в заблуждение.

Официальные позиции сторон

В настоящее время обе стороны настаивают на своей правоте. В распространенном заявлении компания Samsung Электроникс сообщила, что будет решительно бороться против данного судебного иска. Компания подчеркнула, что полностью уверена в качестве своей продукции и точности ее характеристик.

Тем не менее, в своих официальных требованиях TCL настаивает на ограничении или полном запрете использования Samsung данной технологии через суд, а также на взыскании компенсации за нанесенный материальный ущерб в неустановленном размере. Этот судебный процесс может стать важным прецедентом в защите прав потребителей и обеспечении достоверности технологических терминов на рынке телевизоров.

SamsungTCLMini LEDТелевизорСуд
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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