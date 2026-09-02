В Ташкенте пресечено мошенничество с визами на 31,2 тыс. долларов

В Ташкентской области пресечена деятельность преступной группы, которая во введении в заблуждение иностранных граждан обещала им незаконно оформить визы для въезда в Узбекистан. В ходе многоэтапного оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, с поличным при завладении денежными средствами в размере 31 200 долларов США были задержаны два человека.

Ниже мы подробно рассмотрим детали этого оперативного мероприятия и разоблачение «цепочки», пытавшейся нажиться за счет иностранцев.

1. «Виза через знакомых»: сделка на 31 200 долларов для 3 иностранцев

Как выяснилось, проживающий в городе Ташкенте гражданин 1985 года рождения пообещал трем иностранным гражданам оформить визы, необходимые для въезда на территорию Республики Узбекистан, сославшись на то, что у него имеются высокопоставленные знакомые.

Однако эта «услуга» была небезвозмездной: потребовав с иностранцев крупную сумму денег за каждый документ, он установил общую сумму в 31 200 долларов США.

Но его планы не увенчались успехом. Находящийся под контролем спецслужб подозреваемый был задержан с поличным в момент получения оговоренных денежных средств.

2. Цепная ловушка: доля в 27 тысяч долларов и разоблачение второго соучастника

В ходе первичного дознания, проведенного оперативными сотрудниками, выяснилось, что данное преступление не было инициативой лишь одного человека, а представляло собой взаимосогласованную системную схему.

Согласно показаниям задержанного гражданина 1985 года рождения:

Из общей суммы в 31 200 долларов он должен был оставить себе 4 200 долларов в качестве посреднического вознаграждения;

Остальную основную часть — 27 000 долларов США — он должен был передать второму лицу 1960 года рождения, проживающему в Ташкенте.

Правоохранительные органы незамедлительно продолжили оперативное мероприятие и провели спецоперацию под контролем. В результате гражданин 1960 года рождения также был задержан сотрудниками СГБ и Департамента в момент получения своей «доли» в размере 27 тысяч долларов.

3. Возбуждено уголовное дело: ответственность перед законом

В настоящее время в отношении этих двух лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан (мошенничество и признаки подстрекательства к даче взятки).

Ответственными ведомствами проводятся следственные мероприятия по следующим направлениям:

Установление круга других лиц и фальшивых «знакомых», причастных к преступникам; Проверка того, вымогались ли ранее деньги у других иностранных граждан по этой схеме; Пресечение возможных других каналов, пытавшихся создать предпосылки для незаконного въезда иностранцев в страну.

Борьба с подобными действиями, угрожающими безопасности страны и неприкосновенности ее границ, будет продолжена решительным образом.

4. Официальные визы и электронные системы: почему опасно доверять «посредникам»?

В последние годы в Узбекистане процессы выдачи виз и регистрации иностранных граждан были максимально упрощены и цифровизированы. Для граждан многих государств действует безвизовый режим или функционирует портал «E-visa» (электронная виза), оформляемая в течение нескольких дней.

Тем не менее, попытки воспользоваться услугами сомнительных лиц и неофициальных «помощников» могут привести не только к крупным финансовым потерям, но и к депортации за нарушение законодательства Узбекистана и установлению многолетнего запрета на въезд в страну.

Заключение и общественная реакция

Оперативное разоблачение визового мошенничества на 31,2 тыс. долларов стало ярким примером установления строгого контроля в стране над незаконной миграцией и коррупционными схемами.

Как вы считаете, какие меры наказания должны применяться к лицам, пытавшимся обмануть иностранцев на столь крупную сумму? Какие еще меры необходимо усилить для предотвращения мошенничества в системе оформления въездных виз в нашу страну? Оставляйте свои мнения в комментариях!