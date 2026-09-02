Перед большим боем: Нурсултон Рузибоев появился на официальном медиамероприятии

·48·Спорт
Перед большим боем: Нурсултон Рузибоев появился на официальном медиамероприятии

Известный узбекский боец UFC Нурсултон Рузибоев принял участие в официальных медиамероприятиях в преддверии очередного вечера UFC, который пройдет 5 сентября в столице Франции — Париже. В рамках этого турнира наш соотечественник выйдет в октагон против одного из самых ярких и нестандартных ударников в мире ММА — британца Майкла «Венома» Пейджа.

Боевая неделя стартовала: Первые кадры с важных процессов

На распространившихся фотографиях запечатлен процесс автограф-сессии Нурсултона на промо-материалах турнира, включая официальные постеры вечера. В центре постеров, на которых также изображены Дэн Хукер и другие звездные бойцы, отражено предстоящее бескомпромиссное противостояние. Во время мероприятия внимание болельщиков привлекает исключительное спокойствие, сосредоточенность и полная психологическая готовность нашего соотечественника.

В программу медиа-дня, как обычно, вошли официальные выходы бойцов, подготовка сувениров для фанатов и сессии вопросов и ответов с международными спортивными журналистами.

Майкл Пейдж — одно из самых серьезных испытаний в карьере Рузибоева

Предстоящее столкновение выделяется целым рядом важных аспектов:

  • Антропометрическая борьба: Оба спортсмена входят в число самых высоких бойцов дивизиона с длинными руками. Это обещает настоящую шахматную партию в плане контроля дистанции.

  • Противостояние стилей: Майкл Пейдж за годы выступлений в «Беллатор» завоевал имя благодаря умению держать дистанцию, проводить молниеносные контратаки и совершать неожиданные движения. Нурсултон же является универсальным атлетом, обладающим как мощными нокаутирующими ударами, так и эффективным контролем в партере и удушающими приемами.

  • Рейтинг и перспективы: Победа в этом бою напрямую откроет Рузибоєву путь в топ-15 рейтинга весовой категории.

Турнир во Франции стартует вечером 5 сентября. В этот день все взгляды поклонников узбекского ММА будут прикованы к парижскому октагону.

Как вы думаете, с помощью какой тактики Нурсултон должен преодолеть барьер в лице обладателя нестандартного стиля Майкла Пейджа: переведя бой в партер как можно раньше или в открытом противостоянии в стойке? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Будущее Эрлинга Холанда: смогут ли испанские гранды переманить егоБудущее Эрлинга Холанда: смогут ли испанские гранды переманить егоСегодня, 12:37Что Альваро Гонсалес рассказал о Криштиану РоналдуЧто Альваро Гонсалес рассказал о Криштиану РоналдуСегодня, 12:14Арман Царукян выступил с сенсационным предложением: что ждет ММА?Арман Царукян выступил с сенсационным предложением: что ждет ММА?Сегодня, 12:02Официально: UFC объявил главный бой крупного турнира в Лас-ВегасеОфициально: UFC объявил главный бой крупного турнира в Лас-ВегасеСегодня, 11:59Обновился рейтинг UFC: на каком месте Рамазон Темиров и его будущий соперник?Обновился рейтинг UFC: на каком месте Рамазон Темиров и его будущий соперник?Сегодня, 11:56В октагоне 1 против 6: Махмуд Мурадов согласился на сенсационный бой!В октагоне 1 против 6: Махмуд Мурадов согласился на сенсационный бой!Сегодня, 11:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения