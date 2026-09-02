Перед большим боем: Нурсултон Рузибоев появился на официальном медиамероприятии

Известный узбекский боец UFC Нурсултон Рузибоев принял участие в официальных медиамероприятиях в преддверии очередного вечера UFC, который пройдет 5 сентября в столице Франции — Париже. В рамках этого турнира наш соотечественник выйдет в октагон против одного из самых ярких и нестандартных ударников в мире ММА — британца Майкла «Венома» Пейджа.

Боевая неделя стартовала: Первые кадры с важных процессов

На распространившихся фотографиях запечатлен процесс автограф-сессии Нурсултона на промо-материалах турнира, включая официальные постеры вечера. В центре постеров, на которых также изображены Дэн Хукер и другие звездные бойцы, отражено предстоящее бескомпромиссное противостояние. Во время мероприятия внимание болельщиков привлекает исключительное спокойствие, сосредоточенность и полная психологическая готовность нашего соотечественника.

В программу медиа-дня, как обычно, вошли официальные выходы бойцов, подготовка сувениров для фанатов и сессии вопросов и ответов с международными спортивными журналистами.

Майкл Пейдж — одно из самых серьезных испытаний в карьере Рузибоева

Предстоящее столкновение выделяется целым рядом важных аспектов:

Антропометрическая борьба: Оба спортсмена входят в число самых высоких бойцов дивизиона с длинными руками. Это обещает настоящую шахматную партию в плане контроля дистанции.

Противостояние стилей: Майкл Пейдж за годы выступлений в «Беллатор» завоевал имя благодаря умению держать дистанцию, проводить молниеносные контратаки и совершать неожиданные движения. Нурсултон же является универсальным атлетом, обладающим как мощными нокаутирующими ударами, так и эффективным контролем в партере и удушающими приемами.

Рейтинг и перспективы: Победа в этом бою напрямую откроет Рузибоєву путь в топ-15 рейтинга весовой категории.

Турнир во Франции стартует вечером 5 сентября. В этот день все взгляды поклонников узбекского ММА будут прикованы к парижскому октагону.

Как вы думаете, с помощью какой тактики Нурсултон должен преодолеть барьер в лице обладателя нестандартного стиля Майкла Пейджа: переведя бой в партер как можно раньше или в открытом противостоянии в стойке? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!