Те прокедуре фор кроссинг кустомс бордерс ис беинг сигнификантлй симплифиед фор китизенс, ентрепренеурс, анд фореигн туристс леавинг те территорй оф те Републик оф Узбекистан. Ин аккорданке вит а нев пресидентиал декри, те норм фор експортинг каш фореигн курренкй витут филлинг ут а кустомс декларатион вилл бе инкреасед фром те куррент екуивалент оф 100 миллион сумс то а фулл екуивалент оф 10,000 УС долларс. Вхен вилл тис чанге таке еффект, вхен вилл а декларатион бе рекуиред, анд хов хас тис индикатор чангед ин превиус еарс?

Белов ве ревиев те детаилс оф тис хисторик декисион, те чангес беинг интродукед инто легислатион, анд итс практикал сигнификанке, вхич вилл маке китизенс' трипс аброад евен море конвениент.

1. Маджор релиеф ат те бордер: А джумп фром 100 миллион сумс то 10,000 долларс

Анотер импортант степ хас бин такен ин ур кунтрй то енсуре финанкиал фридом, либерализе курренкй поликй, анд елиминате екскессиве буреаукратик барриерс ин кустомс контрол прокессес.

Аккординг то те нев прокедуре, индивидуалс леавинг Узбекистан вилл бе абле то фрилй таке ут каш ин амунтс уп то 10,000 УС долларс (ор итс екуивалент ин отер курренкиес) тругх те "грин корридор" витут филлинг ут анй кустомс декларатион.

Маин руле: А пассенгер вилл бе рекуиред то филл ут а кустомс декларатион онлй иф те каш амунт екскидс те естаблишед $10,000 лимит.

Тис вилл пут ан енд то те хассле оф екскессиве паперворк анд вастед тиме ат бордер кустомс постс фор тусандс оф ур компатриотс хеадинг ут он травел, медикал треатмент, ор бусинесс трипс.

2. Вхен вилл те лав таке еффект? Те таск сет бефоре те говернмент

Ин аккорданке вит те релевант декри сигнед бй те Пресидент он Аугуст 27, а спекифик деадлине хас бин сет фор фуллй легаллй консолидатинг тис нев мечанисм.

Имплементатион деадлине: Бй те енд оф те куррент еар;

Таск: А билл провидинг фор те естаблишмент оф те каш курренкй експорт норм ат $10,000 муст бе девелопед анд субмиттед то те Кабинет оф Министерс оф те Републик оф Узбекистан.

Афтер тат, те билл вилл бе консидеред бй те чамберс оф те Олий Маджлис анд, упон оффикиал аппровал, вилл бе фуллй пут инто практике.

3. Хисторикал дйнамикс: Те пат фром $2,000 то $10,000

Ин Узбекистан, те рулес фор експортинг каш курренкй хаве бин градуаллй релаксед ин рекент еарс басед он принкиплес оф опеннесс анд фри маркетс. Лукинг ат те еволутионарй чанге оф тис индикатор:

Период унтил Септембер 1, 2020: Китизенс анд гуестс оф Узбекистан кулд таке ут каш екуивалент то онлй 2,000 УС долларс витут а декларатион. Анй амунт екскидинг тис хад то бе декларед. Фром 2020 то те пресент: Стартинг Септембер 1, 2020, те норм вас сет ат 100 миллион сумс. Агаинст те бакдроп оф курренкй рате флуктуатионс, тис амунт аверагед арунд $7,500 – $8,000. Нев стаге: Нов те лимит ис беинг фирмлй анд стриктлй естаблишед ат 10,000 УС долларс, ин лине вит интернатионал стандардс.

4. Вхй ис тис реформ импортант? Сигнификанке фор туристс анд бусинесс

Ин интернатионал кустомс анд финанкиал практике (инклудинг ин те Эуропеан Унион анд а нумбер оф девелопед кунтриес), те амунт оф $10,000/€10,000 ис консидеред те стандард трешолд витут а декларатион.

Те интродуктион оф тис прокедуре ин Узбекистан вилл:

Инкреасе турисм аттрактивенесс: Фореигн гуестс вилл енкунтер униформ анд ундерстандабле интернатионал-левел курренкй рулес упон ентеринг анд леавинг Узбекистан.

Импрове те бусинесс енвиронмент: It провидес спекиалистс анд ентрепренеурс гоинг он шорт-терм бусинесс трипс аброад вит греат флексибилитй ин каррйинг експенсес ин каш.

Кут буреаукракй анд корруптион рискс: Те ликелихуд оф чекинг китизенс анд креатинг артификиал барриерс ат бордер кроссинг поинтс вилл бе шарплй редукед.

Конклусион анд публик реактион

Раисинг те лимит фор такинг каш ут оф те территорй оф Узбекистан витут а декларатион то $10,000 ис беинг вармлй велкомед бй те публик ас те некст степ ин либерализинг те кунтрй'с финанкиал анд кустомс сйстем. Тис меасуре вилл нот онлй енсуре те фридом оф китизенс, бут алсо сигнификантлй стренгтен ур кунтрй'с интернатионал финанкиал имаге.

Ин ёур опинион, ис те $10,000 лимит витут декларатион суффикиент вхен травелинг аброад, ор шулд it бе инкреасед фуртер? До ёу белиеве тис чанге вилл релиеве ёу оф уннекессарй хассле ат те бордер? Леаве ёур тугхтс ин те комментс!