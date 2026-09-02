Президент Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова (фото)

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 сентября — в День памяти Первого Президента посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова. Глава государства возложил венок к памятнику лидера, заложившего фундамент нашей независимой государственности, и отдал глубокую дань уважения памяти покойного Первого Президента. На церемонии были прочитаны строки из Корана, а также вспомнены важные духовные ценности, касающиеся значения независимости, национального самосознания и почитания наследия предков.

Ниже мы подробно расскажем о деталях этой церемонии высокого уровня в столице, оценке, данной главой государства наследию Ислама Каримова, а также о мемориальных мероприятиях, прошедших в областях.

1. Церемония в «Оксарое»: венки и чтение Корана

Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова (Оксарой) в центре столицы ежегодно 2 сентября собирает государственных и общественных деятелей, интеллигенцию и широкую общественность.

Президент Шавкат Мирзиёев посетил комплекс и торжественно возложил венок к монументу Первого Президента. После этого были прочитаны суры из Корана и вознесена молитва за упокой души покойного главы государства.

На церемонии особо отмечались мужество и самоотверженный труд Ислама Каримова в деле провозглашения независимости страны, укрепления национальной армии и границ, а также обеспечения мира и стабильности в стране в сложный переходный период.

2. «Независимость вернула нам наше истинное я»: важная цитата главы государства

В информации, опубликованной пресс-службой Президента, особое внимание было уделено неоценимым заслугам Первого Президента в восстановлении национальной государственности.

Подчеркивалось, что то, что Узбекистан в сложный геополитический и социальный период не потерял свой путь и встал на ноги как суверенное государство, напрямую связано с именем Ислама Каримова:

«Ислам Каримов руководил Узбекистаном в чрезвычайно сложный и ответственный период истории нашей страны. Его имя неразрывно связано с обретением независимости, возрождением нашей национальной государственности и выходом нашей страны на путь самостоятельного развития. Независимость, прежде всего, возвратила нам нашу славу и честь, священную религию, родной язык, утраченные национальные ценности. Благодаря независимости мы осознали свое истинное я, доказали всему миру, что являемся достойными преемниками наших отцов и дедов, имена которых всегда чтутся», — говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Глава государства также отметил, что почитание памяти лиц, создавших фундамент независимости, защищавших мир в стране и служивших интересам народа, является одним из важнейших духовных критериев общества Нового Узбекистана.

3. Государственные и общественные деятели в едином строю: высокое уважение в столице

В памятном мероприятии, прошедшем в мемориальном комплексе, приняли участие представители всех ветвей государственной власти и широкой общественности.

Структуры, принявшие участие в церемонии возложения цветов к памятнику:

Руководство и депутаты Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса ;

Члены Администрации Президента и Кабинета Министров ;

Руководители министерств, государственных комитетов и ведомств;

Деятели науки и культуры, ветераны, молодежь и общественность города Ташкента.

Участники возложили цветы к памятнику Ислама Каримова и вспомнили исторические события периода формирования суверенного государства, важные политические решения, принятые в трудные годы.

4. Памятные мероприятия в Самарканде и Карши

Мероприятия памяти Ислама Каримова не ограничились столицей и прошли на высоком уровне в регионах, тесно связанных с жизнью и деятельностью Первого Президента:

Город Самарканд: Возле мемориального комплекса у мазара Хазрати Хизр, где нашел вечный покой Ислам Каримов, прошли мемориальные церемонии с участием общественности области, старейшин и гостей. Там также были прочитаны строки из Корана и дан плов. Город Карши: Заслуги Ислама Каримова в качестве руководителя Кашкадарьинской области по выводу региона из тяжелого экономического кризиса высоко ценятся местными жителями. Жители Кашкадарьи возложили букеты цветов к памятнику в центре города.

Эти мероприятия продемонстрировали, что в стране последовательно продолжаются традиции преемственности исторической памяти и уважения к страницам истории.

Заключение и реакция общественности

В истории Узбекистана провозглашение независимости и построение ее безопасного фундамента стали одними из самых тяжелых испытаний. Столь глубокое уважение, проявляемое Шавкатом Мирзиёевым к памяти Первого Президента, наглядно свидетельствует о преемственности традиций государственности и культуре почитания труда предков.

Какие исторические события и решения периода руководства Ислама Каримова вы помните больше всего? Что вы думаете о роли почитания памяти предков в сохранении фундамента независимости? Оставьте свои мысли в комментариях!