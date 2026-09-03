Многие не знают: раскрыты 15 полезных продуктов, от которых не толстеют

Большинство людей считает, что контролировать вес сложно без ограничений в вкусной еде. Однако в свой ежедневный рацион вполне можно включить вкусные и полезные продукты. Различные фрукты и овощи, зелень и морепродукты, дарованные природой, помогают поддерживать режим здорового питания.

Ниже мы познакомим вас с 15 продуктами, которые имеют относительно низкую калорийность — до 100 килокалорий. Разумеется, любой продукт важно употреблять в меру.

Спаржа

Спаржа известна как овощная и декоративная культура, в природе Узбекистана встречаются два ее вида. Общая пищевая ценность примерно 5 крупных побегов спаржи составляет 20 килокалорий. Ее можно употреблять с различными соусами, однако следует учитывать и дополнительные калории, содержащиеся в соусе.

Эдамаме (молодые бобы сои)

Эдамаме — это разновидность зеленых, недоспелых соевых бобов. Они богаты такими важными питательными веществами, как белок, витамин E и клетчатка.

В примерно 100 граммах эдамаме содержится 63 килокалории, 4,7 грамма белка, 6,3 грамма углеводов и 2 грамма жира. В странах Востока их едят с соевым соусом. Однако дополнительные соусы могут увеличить калорийность блюда.

Морские гребешки

Пищевая ценность 4–5 крупных морских гребешков составляет около 89 килокалорий. В них содержится 17 граммов белка, 2,7 грамма углеводов и 0,9 грамма жира.

Креветки

Этот мелкий вид ракообразных также считается одним из низкокалорийных продуктов. В 100 граммах креветок содержится 85 килокалорий, 20 граммов белка, 0,5 грамма жира и 0 углеводов.

В то же время обжаривание креветок в масле может существенно увеличить их общую калорийность.

Малина

Любимая многими малина также входит в число диетических ягод. В 100 граммах малины содержится примерно 50 килокалорий. В ее составе имеется 1,4 грамма белка, 12 граммов углеводов и 0 жира.

Клубника

Клубника — это еще одна вкусная ягода с относительно низкой калорийностью. Энергетическая ценность 100 граммов клубники составляет 36 килокалорий.

Ананас

В 100 граммах ананаса, то есть примерно в одной чашке очищенных кусочков ананаса, содержится 57 килокалорий. Энергетическая ценность и полезные свойства консервированного и свежего ананаса могут различаться.

Киви

В одном крупном киви содержится примерно 61 килокалория. Подчеркивается, что в нем витамина C больше, чем в апельсине.

Сельдерей

В среднем в 2 стеблях сельдерея содержится 0,7 грамма белка, 3 грамма углеводов и 0,2 грамма жира, а общая энергетическая ценность составляет 17 килокалорий. Эта зелень также известна своим свойством улучшать обмен веществ.

Бэби-морковь

Мелкие сорта моркови мало чем отличаются от обычного корнеплода. Главное их удобство заключается в легкости употребления и отсутствии необходимости очистки. Общая энергетическая ценность 10 малиновых (маленьких) морковок равна 41 килокалории.

Варреное яйцо

В 1 вареном яйце содержится примерно 70 килокалорий. Оно включает в себя 12 граммов белка, 10 граммов жира и 0 углеводов.

Красная фасоль

Красная фасоль — один из питательных продуктов, часто рекомендуемых диетологами. В 100 граммах красной фасоли содержится 85 килокалорий.

Греческий йогурт

Поскольку технология приготовления отличается от обычного йогурта, греческий йогурт считается относительно низкокалорийным продуктом. Энергетическая ценность 100 граммов греческого йогурта без добавления сахара равна 100 килокалориям.

Красное яблоко

В 100 граммах красного яблока содержится 53 килокалории. В источнике также приводятся показатели содержания 12,3 грамма белка, а также жиров и углеводов.

Арбуз

Богатый водой и очень вкусный арбуз также упоминается среди низкокалорийных продуктов. В 200 граммах арбуза содержится примерно 42 килокалории.

Эту бахчевую культуру обычно рекомендуется употреблять в конце лета и осенью. Арбуз, как и другие продукты, при употреблении в суточном рационе в меру может стать частью режима здорового питания.