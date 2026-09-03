Жозе Моуринью высказался о Лионелье Месси и Хулиане Альваресе

·30·Спорт
Жозе Моуринью высказался о Лионелье Месси и Хулиане Альваресе

Главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью признал, что после завершения международной карьеры Лионелья Месси весь футбольный мир будет постоянно ощущать его отсутствие. Об этом сообщает Goal.com. сообщает об этом.

На пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Реал Бетиса» португальский специалист высоко оценил бессмертный талант аргентинского нападающего. Моуринью в шутливой форме отметил, что даже готов смотреть матчи МЛС, которые ему не особо нравятся, только ради того, чтобы наблюдать за игрой Лионелья Месси.

Историческая связь и взаимное уважение

Взаимное уважение между Моуринью и Месси длится уже более двадцати лет. Их пути впервые пересеклись 16 ноября 2003 года. В том неофициальном товарищеском матче юный Месси дебютировал в составе «Барселоны», а противостоявшую ему команду «Порту» возглавлял именно Жозе Моуринью.

Хотя в той игре «Порту» победил со счетом 2:0 и по итогам сезона завоевал трофей Лиги чемпионов, это противостояние стало началом восхождения великого футболиста, определившего судьбу целого поколения.

Ситуация Хулиана Альвареса в «Атлетико Мадрид»

На пресс-конференции также уделили внимание ситуации Хулиана Альвареса в «Атлетико Мадрид», чей переход в «Барселону» в текущее трансферное окно не состоялся. Наставник «Реал Мадрида» не стал углубляться в этот вопрос, подчеркнув, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне обладает полными полномочиями во внутренних делах команды.

Отметив важность профессиональной дисциплины и преданности игрока команде после закрытия трансферного окна, Моуринью поделился своими мыслями.

«На мой взгляд, с сегодняшнего дня и как минимум до 31 декабря он останется важным игроком для своего клуба», — сказал опытный тренер, говоря о перспективах Альвареса на ближайшие месяцы.

Таким образом, после закрытия летнего трансферного окна Моуринью ожидает, что все недовольные или желающие сменить команду игроки должны как минимум до зимнего перерыва полностью сосредоточиться на своих обязанностях в текущем клубе.

Жозе МоуриньюЛионель МессиХулиан АльваресРеал МадридАтлетико Мадрид
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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