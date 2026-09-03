В Индонезии около 800 человек отравились бесплатной едой, розданной правительством

·8·Мир
В Индонезии около 800 человек отравились бесплатной едой, розданной правительством

В Индонезии около 800 человек отравились после употребления пищи, розданной в рамках правительственной программы бесплатного питания. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, в регионе Сидоаржо в Южной Яве отравились 512 учащихся, в городе Нганджук — 49 человек, а в районе Агац (прим. — Агам) в Западной Суматре — 237 человек. Таким образом, общее число пострадавших в последних инцидентах составило 798 человек.

Член парламентской комиссии Чарльз Хонорис заявил, что эти случаи нельзя оценивать как единичные происшествия. По его мнению, возникающие проблемы связаны с системными недоработками.

Национальное агентство по питанию, контролирующее данную программу, пока не прокомментировало заявление депутата. Кухня, подозреваемая в причастности к отравлению в Сидоаржо, была отстранена от работы на 30 дней. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

По данным неправительственной организации Нетворк фор Эдукатион Ватч, по состоянию на 8 августа от случаев массового отравления, связанных с правительственной программой бесплатного питания, пострадали примерно 37 600 человек.

Официальные лица сообщили, что причинами отравлений часто становятся ненадлежащие условия хранения продуктов и задержки при доставке готовой еды.

Программа, запущенная президентом Индонезии Прабово Субианто в 2025 году, направлена на обеспечение бесплатным питанием десятков миллионов детей в стране и снижение проблемы недоедания среди несовершеннолетних. Однако программа также подвергается критике в связи с массовыми отравлениями, обвинениями в коррупции и большими расходами.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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