Роналду в шоке: сын потратил 9 млн долларов за неделю

Сообщается, что португальская футбольная звезда Криштиану Роналду был шокирован, узнав, что его сын потратил более 9 миллионов долларов на суперкары и другие дорогие вещи в течение недели.

Об этом сообщило издание «Хаберлер».

Согласно сообщениям, Роналду на какое-то время разрешил сыну пользоваться своей кредитной картой. Однако внимание футболиста привлекла транзакция на сумму 1,8 миллиона долларов, зафиксированная на банковском счете.

После этого он велел проверить и другие расходы. В результате выяснилось, что за одну неделю его сын потратил более 9 миллионов долларов на покупку суперкаров и различных ценных вещей.

Утверждается, что после столь крупных расходов Роналду позвонил в свой банк, заблокировал кредитную карту и ограничил доступ к своим счетам для сына.

Однако эта информация пока Криштиану Роналду или его представителями официально не подтверждена. По этой причине цифры и детали инцидента, приведенные в новости, пока рассматриваются как слухи.

Для информации, 16-летний Криштиану Роналду-младший в настоящее время играет в молодежной команде клуба «Аль-Наср».