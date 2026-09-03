В Эстонии президентом стала юрист, исполнявшая обязанности омбудсмена

·28·Мир
В Эстонии президентом стала юрист, исполнявшая обязанности омбудсмена

Парламент Эстонии — Рийгикогу избрал канцлера юстиции и юриста Юлле Мадизе новым президентом страны. 51-летняя Мадизе стала второй женщиной на этой должности. Об этом сообщает Reuters.

Мадизе набрала голоса 71 депутата в первом туре выборов, состоявшемся 2 сентября. Для избрания президентом требовалось не менее 68 голосов. В голосовании приняли участие в общей сложности 78 депутатов.

На этих выборах Мадизе была единственным кандидатом. Ее кандидатуру выдвинули 75 членов парламента, а другие кандидаты не смогли собрать достаточной поддержки для регистрации.

Мадизе работает канцлером юстиции Эстонии с 2015 года. Эта должность наряду с контролем за соблюдением верховенства закона в стране также включает в себя функции омбудсмена.

Новый президент избрана сроком на пять лет и официально вступит в должность, принеся присягу 12 октября. Она сменит Алара Кариса, который был президентом один срок и не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Юлле Мадизе станет седьмым президентом в истории Эстонии и второй женщиной, занявшей пост президента страны.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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