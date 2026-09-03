Физики зафиксировали загадочный сигнал, который может быть частицей темной материи

Эксперимент ЛУКс-Замплин (ЛЗ), расположенный в подземной лаборатории в Южной Дакоте, США, зафиксировал событие, вызвавшее большой интерес в научном мире. Ученые, возможно, обнаружили первый прямой след частицы темной материи, хотя исследователи пока делают крайне осторожные заявления. Об этом сообщает издание Иксбт.ком. сообщает об этом.

Данный результат был официально представлен 1 сентября на конференции ТеВ Партикле Астрофйсикс в японском городе Тендо. Статистическая значимость зафиксированного сигнала составляет 2,6 сигма. Это значительно ниже порога в 5 сигма, необходимого для объявления об официальном открытии в мире физики.

Особенности эксперимента

Детектор ЛЗ установлен в подземной лаборатории Санфорд на глубине 1,5 километра под поверхностью земли. Такая огромная толща горных пород надежно защищает устройство от космических лучей. Внутри детектора находится 10 тонн сверхчистого жидкого ксенона, который при столкновении с частицами создает небольшую вспышку света.

Исследователи провели глубокий анализ результатов 220-дневных наблюдений, собранных с марта 2023 года по апрель 2024 года. Если обычные поиски ограничивались энергиями ниже 50 кэВ, то в этот раз диапазон был расширен до 270 кэВ. В процессе анализа данных ученые постарались исключить все искусственные погрешности, в результате чего был выявлен единственный необъяснимый сигнал.

Частицы ВИМП и планы на будущее

Энергия зафиксированного столкновения составила 248 кэВ. Если этот сигнал действительно относится к темной материи, то речь идет о слабо взаимодействующих массивных частицах, известных как ВИМП (Веаклй Интерактинг Массиве Партиклес), которые ученые ищут на протяжении десятилетий.

Известно, что темная материя — это загадочная субстанция, удерживающая все галактики во Вселенной как единое целое и составляющая около 85 процентов массы космоса. По словам ученого из Брауновского университета и представителя коллаборации ЛЗ Рика Гейтскелла, исследователи не утверждают однозначно, что это темная материя, однако зафиксирована интересная находка, которой они решили поделиться с научным сообществом.

Другие крупные научные центры мира, включая лаборатории Гран Сассо в Италии и Джинпинг в Китае, пока не получали подобных результатов. В настоящее время коллаборация ЛЗ, объединяющая 250 ученых и инженеров, продолжает работу. Если в будущем этот сигнал повторится, это, несомненно, станет одним из величайших научных достижений последних лет.