Мать Месси отреагировала на уход сына из сборной: «Я до сих пор плачу»

·49·Мир
Мать Месси отреагировала на уход сына из сборной: «Я до сих пор плачу»

Мать Лионелья Месси Селия Куччиттини заявила, что после решения ее сына завершить карьеру в сборной Аргентины семья переживает тяжелые дни. Об этом она рассказала в беседе с журналистом Адрианом Пальяресом.

39-летний Месси 31 августа официально объявил об уходе из сборной Аргентины после 21 года выступлений. Свой последний крупный турнир в составе национальной команды футболист провел на чемпионате мира 2026 года. В финале Аргентина уступила Испании и довольствовалась серебряной медалью.

Мать Месси отметила, что, несмотря на то, что она знала о решении сына заранее, эта новость далась всей семье очень тяжело.

«Я до сих пор плачу. Хотя мы знали об этом заранее, вся семья очень расстроена. Но главное — чтобы он был счастлив», — сказала Селия Куччиттини.

Она также добавила, что недавняя смерть ее мужа Хорхе Месси сделала этот период еще более тяжелым для семьи. Селия вспомнила, что ее муж часто выражал беспокойство по поводу того, какой будет жизнь Лионелья после завершения футбольной карьеры.

В своем прощальном письме об уходе из сборной Месси выразил благодарность своей семье, тренерам, партнерам по команде и всем людям, которые сопровождали его на протяжении 21 года выступлений за сборную Аргентины.

Он подчеркнул, что завершает карьеру в национальной команде с чувством гордости и спокойствия.

Лионель Месси Argentina terma jamoasi libosida futbol maydonida koptok ushlab turibdi.

Для информации, Месси провел 207 матчей в составе сборной Аргентины и забил 125 голов. Он является рекордсменом национальной команды по обоим этим показателям.

Хотя Месси завершил карьеру в сборной, он продолжит играть на клубном уровне. С 2023 года он выступает за клуб MLS «Интер Майами».

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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