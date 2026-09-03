Starlink официально запущен в ОАЭ: цены на спутниковый интернет

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX, основанной Илоном Маском, официально начал свою работу в Объединенных Арабских Эмиратах. 3 сентября компания официально объявила об этом важном шаге, и ОАЭ стали одной из более чем 150 стран мира, где доступна эта высокоскоростная сеть связи. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, выход данного сервиса на рынок страны потребовал длительных процессов подготовки. В частности, в июне 2024 года регулятор ОАЭ ТДРА выдал компании Starlink десятилетнюю лицензию. Это разрешение охватывает не только частных лиц, но и бизнес-структуры, государственные ведомства, а также морской и воздушный транспорт.

Тарифные планы и возможности

Для местных жителей и гостей предложено несколько интернет-тарифов, рассчитанных на различные потребности. В частности, тариф Ресидентиал Lite для частных пользователей составляет 230 дирхамов (около 63 долларов) в месяц, а стандартная услуга Ресидентиал оценивается в 300 дирхамов (81 доллар).

Существуют также специальные условия для тех, кто предпочитает путешествия и мобильное использование. В частности, портативный тариф со 100 ГБ трафика установлен на уровне 190 дирхамов (52 доллара), а портативный тариф с безлимитным интернетом — 370 дирхамов (101 доллар). Бизнес-тарифы для предпринимателей начинаются от 248 дирхамов (68 долларов).

Стоимость оборудования и технические показатели

Также стала известна стоимость оборудования, необходимого для подключения к интернет-сети. Согласно сообщениям, стандартный комплект оборудования стоит 1465 дирхамов (398 долларов), а более компактный комплект Starlink Mini продается по цене 1099 дирхамов.

Что касается технических возможностей, ожидается, что скорость загрузки данных для пользователей составит от 50 до 200 Мбит/с. При этом задержка сигнала (пинг) составит 20–40 миллисекунд, что обеспечивает стабильность качества связи.

Официальный выход сети Starlink на рынок ОАЭ будет способствовать популяризации современных спутниковых технологий в регионе и обеспечению бесперебойной интернет-связи даже в самых отдаленных районах.