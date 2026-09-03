Трансферы между Челси и Манчестер Сити превысили 350 миллионов фунтов

История трансферов между «Челси» и «Манчестер Сити», ставшими самыми мощными финансовыми империями английского футбола за последние два десятилетия, превысила 350 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщает Goal.com, с начала эры миллиардеров эти два гранда активно обмениваются игроками, создав своеобразный трансферный коридор в английском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На самом деле в 90-х годах прошлого века эти клубы были середняками турнирной таблицы, совершавшими сделки с такими скромными игроками, как Дэвид Рокасл или Терри Фелан. Однако покупка «Челси» Романом Абрамовичем в июле 2003 года и приобретение «Манчестер Сити» шейхом Мансуром 1 сентября 2008 года коренным образом изменили все правила в английском футболе.

Финансовая революция и первые крупные сделки

Даже до переломного 2008 года между клубами проводились скромные сделки. Например, Шон Райт-Филлипс в 2005 году переехал на «Стэмфорд Бридж» за 21 миллион фунтов, а три года спустя вернулся обратно в «Сити». Также Таль Бен-Хаим отправился из Лондона в Манчестер за 5 миллионов фунтов.

После прихода к власти шейха Мансура отношения между двумя клубами вышли на совершенно иной уровень. Теперь они стали не просто соперниками, а суперклубами, осуществляющими прямой обмен активами с высокими ставками. В 2009 году Уэйн Бридж перешел в «Сити» за 10 миллионов фунтов, а Дэниел Старридж, напротив, присоединился к составу «Челси».

Обмен чемпионами и рекордные трансферы

В последующие годы игроки чемпионского уровня также перемещались между двумя командами. В частности, Рахим Стерлинг в 2022 году стал игроком «Челси» за 47,5 миллионов фунтов, а Матео Ковачич в 2023 году пополнил ряды «Манчестер Сити» за 25 миллионов фунтов. Также запомнились свободные трансферы: временная аренда Фрэнка Лэмпарда в «Сити» в 2014 году и переход Вилли Кабальеро в «Челси» в 2017 году.

Пиком в истории этих двусторонних трансферов стали рекордные показатели. Согласно источнику, переход Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити» в последний день трансферного окна в сентябре 2026 года за огромную сумму в 125 миллионов фунтов стерлингов стал крупнейшей финансовой сделкой в истории этих отношений.