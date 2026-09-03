Теперь узбекистанцы будут ездить за визой в Таиланд в Москву

Таиланд с 15 сентября отменяет 60-дневный безвизовый режим, действовавший и для граждан Узбекистана. С этой даты узбекистанцы, направляющиеся в страну с туристической целью, должны будут оформлять визу заранее.

По данным Генерального консульства Республики Узбекистан в Бангкоке, для въезда в Таиланд граждане должны подать заявку через официальную систему электронных виз страны.

Однако важная часть визового процесса — осуществление оплаты — потребует поездки в Москву. По информации посольства Таиланда в Москве, граждане Узбекистана после онлайн-подачи заявки на электронную визу должны будут оплатить визовый сбор наличными в долларах США непосредственно в посольстве на основании инструкций в подтверждающем документе. На данный момент возможности онлайн-оплаты визового сбора нет.

Согласно данным посольства, оплата производится на основе подтверждающего документа и QR-кода, полученных после подачи заявления. Оплату можно произвести в течение 14 дней после получения документа, с понедельника по пятницу с 09:30 до 12:30.

После оформления визы ее результат отправляется по электронной почте. Посольство Таиланда рекомендует обращаться за визой примерно за месяц до даты поездки.

Таким образом, с 15 сентября для узбекистанцев, отправляющихся в Таиланд, будет действовать новый порядок: заявка на электронную визу подается онлайн, однако для ее оплаты требуется лично посетить посольство Таиланда в Москве.

Кроме того, с 15 сентября для граждан Узбекистана также отменяется возможность получения визы по прибытии (Visa on Arrival).