Теперь узбекистанцы будут ездить за визой в Таиланд в Москву

·54·Общество
Теперь узбекистанцы будут ездить за визой в Таиланд в Москву

Таиланд с 15 сентября отменяет 60-дневный безвизовый режим, действовавший и для граждан Узбекистана. С этой даты узбекистанцы, направляющиеся в страну с туристической целью, должны будут оформлять визу заранее.

По данным Генерального консульства Республики Узбекистан в Бангкоке, для въезда в Таиланд граждане должны подать заявку через официальную систему электронных виз страны.

Однако важная часть визового процесса — осуществление оплаты — потребует поездки в Москву. По информации посольства Таиланда в Москве, граждане Узбекистана после онлайн-подачи заявки на электронную визу должны будут оплатить визовый сбор наличными в долларах США непосредственно в посольстве на основании инструкций в подтверждающем документе. На данный момент возможности онлайн-оплаты визового сбора нет.

Согласно данным посольства, оплата производится на основе подтверждающего документа и QR-кода, полученных после подачи заявления. Оплату можно произвести в течение 14 дней после получения документа, с понедельника по пятницу с 09:30 до 12:30.

После оформления визы ее результат отправляется по электронной почте. Посольство Таиланда рекомендует обращаться за визой примерно за месяц до даты поездки.

Таким образом, с 15 сентября для узбекистанцев, отправляющихся в Таиланд, будет действовать новый порядок: заявка на электронную визу подается онлайн, однако для ее оплаты требуется лично посетить посольство Таиланда в Москве.

Кроме того, с 15 сентября для граждан Узбекистана также отменяется возможность получения визы по прибытии (Visa on Arrival).

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Работающим матерям будет выплачиваться пособие до достижения ребенком одного годаРаботающим матерям будет выплачиваться пособие до достижения ребенком одного годаСегодня, 13:49В Ташкенте музыкальный фонтан неожиданно стал брызгать водой на людейВ Ташкенте музыкальный фонтан неожиданно стал брызгать водой на людейСегодня, 13:42Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая системаДля семей с детьми до 3 лет будет запущен новая системаСегодня, 13:0910 «волшебных» фраз, которые меняют судьбу ребенка: Памятка для родителей10 «волшебных» фраз, которые меняют судьбу ребенка: Памятка для родителейСегодня, 11:14В Карши 21-летний студент отобрал телефон у девушки и скрылсяВ Карши 21-летний студент отобрал телефон у девушки и скрылсяСегодня, 10:21«Джононга бордим бир кеча...»: В служебном помещении День независимости отметили задорными танцами«Джононга бордим бир кеча...»: В служебном помещении День независимости отметили задорными танцамиСегодня, 08:44
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане