Бобур Юлдашев рассказал, что был шокирован известием о получении звания (видео)

«Заслуженный артист Узбекистана», актер Бобур Юлдашев поделился своими впечатлениями после того, как впервые услышал новость об этом высоком признании.

Актеру задали вопрос: «Бобур-ака, вы недавно получили звание «Заслуженный артист Узбекистана». Какие чувства вы испытали, когда впервые услышали эту новость?»

Бобур Юлдашев подчеркнул, что эта новость стала для него полной неожиданностью.

«Я был в шоке, потому что эта новость стала для меня неожиданностью. Я не мог поверить. Даже когда получал награду, до конца не верил в это. До сих пор не могу до конца осознать. Конечно, получить награду из рук нашего президента — это огромное счастье и ответственность для меня. В целом, то, что наш скромный труд заметили, уделили время и оценили по достоинству — для меня большое счастье», — сказал актер.

Поклонники актера также тепло встретили его новое звание. В комментариях в социальных сетях фанаты искренне поздравляют Бобура Юлдашева и желают ему дальнейших успехов.