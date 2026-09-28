Женщины должны спать больше мужчин? В социальных сетях часто встречаются сведения о том, что женщинам требуется 8–9 часов сна, а мужчинам достаточно 6–7 часов. Однако ученые не устанавливают столь жестких норм.

Исследования показывают наличие некоторых различий между сном женщин и мужчин. Например, женщины в среднем могут спать немного больше, но эта разница вовсе не обязательно составляет 1–2 часа. Самое главное — получать достаточный сон, соответствующий возрасту и индивидуальным потребностям человека.

Общая рекомендация для взрослых в возрасте 18–60 лет — спать не менее 7 часов за ночь. Людям в возрасте 61–64 лет рекомендуется спать 7–9 часов, а тем, кто старше 65 лет — 7–8 часов.

Интересно, что бессонница у женщин встречается чаще, чем у мужчин. Метаанализ, объединивший несколько исследований, показал, что вероятность бессонницы у женщин выше по сравнению с мужчинами.

Одной из причин этого могут быть гормональные изменения. В период менструального цикла, беременности и менопаузы колебания уровня эстрогена и прогестерона могут влиять на качество и продолжительность сна.

Поэтому даже если женщина проспала 8 часов, в определенные периоды ее сон может быть недостаточно качественным. То есть дело не только в количестве часов, проведенных в постели, но и в качестве сна.

То, что женщина спит немного больше, может быть связано с ее индивидуальной потребностью. А регулярный полноценный сон важен для каждого человека, независимо от пола.