Женщины должны спать больше мужчин?

·39·Для жизни
Женщины должны спать больше мужчин?

Женщины должны спать больше мужчин? В социальных сетях часто встречаются сведения о том, что женщинам требуется 8–9 часов сна, а мужчинам достаточно 6–7 часов. Однако ученые не устанавливают столь жестких норм.

Исследования показывают наличие некоторых различий между сном женщин и мужчин. Например, женщины в среднем могут спать немного больше, но эта разница вовсе не обязательно составляет 1–2 часа. Самое главное — получать достаточный сон, соответствующий возрасту и индивидуальным потребностям человека.

Общая рекомендация для взрослых в возрасте 18–60 лет — спать не менее 7 часов за ночь. Людям в возрасте 61–64 лет рекомендуется спать 7–9 часов, а тем, кто старше 65 лет — 7–8 часов.

Интересно, что бессонница у женщин встречается чаще, чем у мужчин. Метаанализ, объединивший несколько исследований, показал, что вероятность бессонницы у женщин выше по сравнению с мужчинами.

Одной из причин этого могут быть гормональные изменения. В период менструального цикла, беременности и менопаузы колебания уровня эстрогена и прогестерона могут влиять на качество и продолжительность сна.

Поэтому даже если женщина проспала 8 часов, в определенные периоды ее сон может быть недостаточно качественным. То есть дело не только в количестве часов, проведенных в постели, но и в качестве сна.

То, что женщина спит немного больше, может быть связано с ее индивидуальной потребностью. А регулярный полноценный сон важен для каждого человека, независимо от пола.

женская бессонницагормональные изменениярекомендации по снумедицинские исследования
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Самые «привлекательные» женщины по дате рождения: какой секрет раскрывает этот день?Самые «привлекательные» женщины по дате рождения: какой секрет раскрывает этот день?30 июля 09:44Почему женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины? ООН ответилаПочему женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины? ООН ответила4 августа 22:34Почему младенец мало спит? Специалист объяснил основные причиныПочему младенец мало спит? Специалист объяснил основные причины2 августа 12:59Ваша дата рождения раскрывает тип идеального мужчины для вас...Ваша дата рождения раскрывает тип идеального мужчины для вас...28 июля 21:12От чего зависит вкус яйца?От чего зависит вкус яйца?Сегодня 21:08Одиночество может сократить жизнь на 6 лет — ученые выяснили причинуОдиночество может сократить жизнь на 6 лет — ученые выяснили причинуСегодня 20:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Для жизни новости

Что ваш день рождения говорит о вашей внешности и обаянии?
Что ваш день рождения говорит о вашей внешности и обаянии?
9 золотых правил безопасности для девочек: Мамы обязаны внушить это своим дочерям!
9 золотых правил безопасности для девочек: Мамы обязаны внушить это своим дочерям!
Что говорит день месяца, в который вы родились, о вашем характере?
Что говорит день месяца, в который вы родились, о вашем характере?
Дорогой наряд не спасет: привычки, которые вмиг портят репутацию человека
Дорогой наряд не спасет: привычки, которые вмиг портят репутацию человека
Почему большие деньги приходят не к каждому? — 3 токсичных блока в подсознании
Почему большие деньги приходят не к каждому? — 3 токсичных блока в подсознании
Как определить качество колбасы и творога в домашних условиях: Способ разоблачения поддельных продуктов
Как определить качество колбасы и творога в домашних условиях: Способ разоблачения поддельных продуктов
5 золотых правил определения истинного характера человека — срываем маски
5 золотых правил определения истинного характера человека — срываем маски
«Работаю день и ночи напролет, а денег нет!»: Почему упорный труд не приносит большого дохода?
«Работаю день и ночи напролет, а денег нет!»: Почему упорный труд не приносит большого дохода?