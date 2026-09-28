Для iPhone Дуо создано первое необычное приложение

Хотя новый смартфон iPhone Дуо еще не поступил в продажу, для него уже представили первое уникальное и интересное приложение. По данным Иксбт.ком, независимый разработчик Видит Бхаргава создал ретро-плеер, использующий оба экрана складного устройства. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Это приложение под названием Дуо-Ман идеально имитирует работу легендарных кассетных плееров Валкман прошлого века. Пользователь открывает устройство, выбирает музыку и как бы «вставляет кассету», а затем, закрыв его, начинает прослушивание.

Нестандартный подход и ностальгия

Разработчик рассказал, что специально записал звуки нажатия кнопок и шумы настоящего устройства Валкман и добавил их в приложение. Это создает для пользователя еще более реалистичные впечатления.

Бхаргава отметил, что давно является поклонником старых плееров. Он рассказал, что, когда искал идею для хакатона, механизм складных экранов напомнил ему крышку кассетного магнитофона.

В настоящее время среди молодежи растет интерес к ретро-технологиям, включая кассеты, КД-диски и старые гаджеты. Приложение Дуо-Ман идеально вписалось в этот глобальный тренд и быстро стало популярным в социальных сетях.

Будущие возможности приложения

Поддержка Apple Мусик и локальных аудиофайлов

Возможность вручную «перематывать» кассету с помощью Apple Пенкил

Функции быстрой перемотки вперед и назад, как у оригинального Валкман

Планы по интеграции сервиса Spotify в будущем

Этот проект, изначально представленный на хакатоне и занявший призовое место, собрал миллионы просмотров в социальных сетях. Вдохновленный большим интересом, автор начал работу над превращением его в полноценное коммерческое приложение.