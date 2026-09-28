Запущен стартап ДетектифАИ для обнаружения аудио с использованием ИИ

·13·Технологии
Запущен стартап ДетектифАИ для обнаружения аудио с использованием ИИ

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта открывает не только новые возможности, но и опасные инструменты для киберпреступности. Чтобы противостоять одной из таких угроз — мошенничеству с использованием аудио-дипфейков (дипфаке), компания ДетектифАИ из Сан-Франциско представила свои новые разработки. Основной причиной создания стартапа стал неприятный инцидент в семье основателя, и технология призвана защитить людей от подделки голоса. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно данным иксбт.ком, два года назад дедушка Тарини Падманабхуни стал жертвой мошенников. Звонивший представился его внуком, заявил, что его похитили, и потребовал выкуп. Дедушка, не заметив, что голос был подделан с помощью ИИ, перевел деньги. Этот случай заставил основателя обратить внимание на проблемы личной безопасности и идентификации голоса.

По данным ФБР (FBI), в прошлом году американцы потеряли почти 900 миллионов долларов из-за мошенничества с использованием ИИ, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Особенно пострадали пожилые люди старше 60 лет — они теряют вдвое больше средств, чем люди в возрасте 50–59 лет. Это свидетельствует о резком росте спроса на защитные инструменты в данной сфере.

Специальное ИИ-решение для смартфонов

Несмотря на наличие таких компаний, как Реалитй Дефендер, Пиндроп, Ресембле AI, Microsoft Azure AI Контент Сафетй и Нуанке, большинство их решений работают на облачных серверах. Падманабхуни отмечает, что существующие продукты зависят от удаленных серверов, и производители телефонов не могут интегрировать их напрямую в устройства, из-за чего пользователь остается незащищенным.

Вместо того чтобы сжимать крупные облачные модели, ДетектифАИ с самого начала разработала компактные ИИ-модели, способные работать непосредственно в операционной системе смартфона. Это решение позволяет мгновенно определять, был ли голос создан с помощью ИИ во время звонков, голосовых сообщений и других аудиозаписей, не передавая никаких данных за пределы устройства.

Конкуренция на рынке и планы на будущее

Компания планирует лицензировать свое программное обеспечение производителям телефонов, чтобы сделать его неотъемлемой частью устройства. В настоящее время стартап обслуживает более 100 000 звонков в месяц для финансовых институтов в Индии. Эти звонки совершаются ИИ-агентами, занимающимися взысканием долгов и проверкой кредитных документов, при этом в каждом процессе используются функции обнаружения дипфейков и верификации личности.

Тарини Падманабхуни занимается программированием и машинным обучением с 12 лет. Она училась в Манипальском технологическом институте в Индии по направлению киберфизических систем и была самым молодым руководителем команды в первом в Индии проекте беспилотного гоночного автомобиля для международной инженерной студенческой гонки Формула Студент.

DeepfakeИскусственный интеллектКибербезопасностьТехнологииСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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