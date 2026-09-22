Новый поворот в деле Афры Сарачоглу: актриса впервые прокомментировала обвинения в употреблении наркотиков

Сообщается, что в рамках расследования дела о наркотиках, проводимого в отношении известных личностей в Турции, был выдан ордер на арест актрисы Афры Сарачоглу.

Актриса узнала о новости, находясь за границей

Афра Сарачоглу сообщила, что узнала об этой новости, находясь за границей. По словам актрисы, её поездка была заранее запланированной рабочей командировкой.

Сарачоглу заявила, что вернется в Турцию и даст показания в рамках следствия. Актриса отметила, что вернется в кратчайшие сроки, чтобы прояснить ситуацию. Она также подтвердила свою готовность сотрудничать со следствием.

Сарачоглу подчеркнула, что уверена в скорейшем разрешении ситуации.

На данный момент эта информация рассматривается как часть следственного процесса. Сама актриса заявила, что вернется в Турцию для дачи показаний соответствующим органам.