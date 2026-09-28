Герои шахматной олимпиады удостоены высоких государственных наград

Труд узбекистанских шахматистов, одержавших историческую победу в Самарканде, получил достойное признание. Спортсмены, тренеры и специалисты отрасли, успешно выступившие на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде и 3-й Парашахматной олимпиаде, были награждены государственными наградами.

Это признание — не просто награда. На соревнованиях в Самарканде, где приняли участие около 2 тысяч шахматистов и гроссмейстеров из более чем 200 стран, мужская сборная Узбекистана одержала историческую победу, удостоившись почетного звания двукратных олимпийских чемпионов.

Олимпийские чемпионы под эгидой государственного признания

Яркому представителю узбекской шахматной школы Мухиддину Мадаминову было присвоено почетное звание «Узбекистон ифтихори».

Нодирбек Абдусатторов, Шамсиддин Вохидов и Нодирбек Якуббоев были удостоены почетного звания «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан».

Также член сборной команды Жавохир Синдаров был награжден орденом «Фидокорона хизматлари учун».

Каждый из этих шахматистов был отмечен в числе спортсменов, внесших свой вклад в историческую победу в Самарканде.

Тренеры и представители федерации также получили награды

За историческим результатом стоит не только мастерство шахматистов, но и сформировавшаяся годами тренерская школа и организационная система.

В связи с этим Рустам Касымджанов и Самандар Шермухаммадов были удостоены почетного звания «Заслуженный тренер по спорту Республики Узбекистан».

Заместителю председателя Федерации шахмат Узбекистана Комилу Синдарову было присвоено почетное звание «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан».

Генеральный секретарь федерации Бобир Саттаров и ответственный сотрудник спортивного направления Рашид Талипов вошли в число награжденных орденом «Дустлик».

Главный тренер женской сборной Нафиса Муминова также была награждена орденом «Дустлик».

От Жавохира Синдарова до парашахматистов

Список государственных наград охватил спортсменов, работающих в различных направлениях шахмат.

Жахонгир Вохидов был награжден орденом «Мардлик», также этого ордена были удостоены представители парашахмат Сироджиддин Зайнидинов, Сельби Какишова, Ахадхон Кимсанбоев, Сардорбек Мамаражабов и Марсель Шайусупов.

Медалью «Келажак бунёдкори» были награждены такие шахматисты, как Абдималик Абдисалимов, Хумоюн Бегмуратов, Ортик Нигматов и Мухаммадзохид Суяров.

Также этой медали были удостоены специалисты федерации по информационным технологиям и методике шахмат Комилжон Азизов и Жавлон Мардонов.

Члены женской сборной также получили признание

Медалью «Соглом турмуш» были награждены члены женской сборной Узбекистана Нилуфархон Имомкузиева, Гулдона Каримова, Умида Омонова, Гулрухбегим Тохирджонова и Афруза Хамдамова.

Также этой медали был удостоен специалист федерации шахмат по организации соревнований и комментатор Бахтиёр Джумаев.

Этот список показывает, что шахматный праздник в Самарканде стал результатом общего труда не только нескольких чемпионов, но и спортсменов, тренеров, специалистов федерации и парашахматистов.

Победа в Самарканде — продолжение новой истории

Проведение 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Узбекистане впервые также повысило значимость соревнований. Подготовка к Олимпиаде велась с целью популяризации шахмат в стране и поддержки талантов нового поколения.

Победа сборной Узбекистана стала одним из самых ярких результатов этого процесса.

Президент Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении от 27 сентября отметил результат команды на соревнованиях, в которых приняли участие представители более 200 стран, как историческую победу. Он также подчеркнул, что сборная Узбекистана одержала победу над действующим олимпийским чемпионом Индией, Китаем и сборными США, занимающими высокие позиции в рейтинге.

Победа, одержанная на шахматной доске в Самарканде, теперь запечатлена в истории и государственными наградами.

Самое главное, этот результат еще раз продемонстрировал потенциал узбекских шахмат на международной арене. А сегодняшний успех поколения, добившегося чемпионства в Самарканде, может открыть путь к новым вершинам для тысяч молодых людей, интересующихся шахматами.