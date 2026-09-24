Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет

·5K·Культура
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет

Певица Севинч Исмоилова рассказала об одном из самых тяжелых событий в своей жизни, которое долгое время скрывала от поклонников. Спустя 8 лет она раскрыла историю шрамов на своем теле, о которых всегда спрашивали многие.

Все началось в 2018 году

Когда Севинч Исмоилова только начинала свое творчество и выступала на свадьбах в регионах, она попала в дорожно-транспортное происшествие.

По словам певицы, в автомобиле, возвращавшемся с выступления на свадьбе в Газлийском районе Бухарской области, пассажиры уснули. Машина на большой скорости съехала с дороги, и произошло серьезное ДТП.

"Мне понадобилось 8 лет, чтобы рассказать вам об этом событии", — начала свой рассказ певица. По словам Севинч, после происшествия она некоторое время находилась в коме и пришла в себя через 15 дней от плача матери.

Она рассказала, что в результате аварии получила различные травмы и прошла через долгий процесс лечения. Особенно серьезной была травма левой руки.

Врачи смогли спасти ей руку благодаря долгой и сложной хирургической операции.

Певица возобновила выступления на свадьбах через шесть месяцев после аварии. Однако, по ее словам, уже с первых дней стали ощущаться долгосрочные последствия ДТП.

Севинч Исмоилова хранила эту историю в себе на протяжении многих лет. Теперь же она откровенно рассказала поклонникам об истории своих шрамов и одном из самых тяжелых периодов в своей жизни.

Певица Севинч ИсмоиловаБухараГазлиавария
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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