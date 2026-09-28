29 сентября в Ташкенте ожидается погода?

·65·Узбекистан
29 сентября в Ташкенте ожидается погода?

Завтра, 29 сентября, в Ташкентской области и столице пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом сообщили в Узгидромете.

Отмечается, что в городе Ташкенте погода будет малооблачной, временами переменной. Ночью местами возможны кратковременный дождь и гроза. Днем осадков не ожидается. Температура ночью составит 11–13 градусов, днем — 24–26 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан, Хорезмской области погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью составит 7–12 градусов, днем — 22–27 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 22–27 градусов.

В Ташкентской области погода будет малооблачной, местами переменной, в некоторых районах возможны кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 23–28 градусов.

В Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской областях погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 23–28 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 25–30 градусов.

В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях погода будет малооблачной, местами переменной, осадков не ожидается. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 23–28 градусов.

По предгорным и горным районам республики погода будет переменной, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В высокогорьях осадки могут перейти в снег. Температура ночью составит 5–10 градусов, днем — 15–20 градусов.

ТашкентУзгидрометкратковременный дождьТашкентская область
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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