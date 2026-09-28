Платная дорога Ташкент — Пап: расстояние через Камчик сократится на 2,5 часа!

В Узбекистане обнародованы подробная схема и официальные технические параметры строительства одного из крупнейших и самых современных инфраструктурных проектов, соединяющих столицу с Ферганской долиной — новой платной скоростной автомагистрали. На первом этапе проекта будет построена трасса общей протяженностью 171 километр: ее участок от Ташкента до Ангрена составит 102 км, а горный участок от Ангрена до Папа — 69 км.

Эта стратегическая транспортная артерия рассчитана на обслуживание до 60 тысяч автомобилей в сутки и позволит водителям экономить в пути до 2–2,5 часов. Главное, что эта дорога, возводимая на основе сложных инженерных решений, обеспечит бесперебойное и безопасное движение через перевалы Камчик даже зимой во время снежных бурь или обильных осадков.

«171 км новой дороги, 60 тысяч авто в сутки и минус 2,5 часа»: 5 ключевых пунктов проекта

Самые важные официальные факты о новой платной магистрали по направлению Ташкент — Ангрен — Пап:

171-километровый двухэтапный охват: Участок трассы Ташкент–Ангрен составит 102 км, а часть Ангрен–Пап — 69 км;

Время в пути сократится до 2,5 часов: Время прибытия из столицы в области долины будет значительно сэкономлено;

Пропускная способность 60 тысяч авто в сутки: Поток новой дороги сможет принимать 60 000 транспортных средств в день без заторов;

19 мостов и крупных сооружений: Вдоль трассы будут построены 19 мостов и путепроводов общей протяженностью 7,68 км, 4 транспортные развязки и 15 подземных переходов;

Безупречная безопасность на Камчике: Гарантируется бесперебойное движение через перевал даже в неблагоприятных погодных условиях, при дожде или сильном снеге.

Официальные технические параметры скоростной дороги Ташкент — Ангрен — Пап

Таблица основных строительных и инженерных показателей, указанных в схеме проекта:

Важные инженерные показатели Официальный объем и параметры проекта JPG Преимущество для пассажиров и водителей Общая протяженность дороги 171 км (102 км Ташкент–Ангрен + 69 км Ангрен–Пап) Прямое и быстрое направление в обход городов Количество полос движения 6-полосная — 80,5 км / 4-полосная — 21,5 км Плавное и широкое движение без опасных обгонов Мосты и путепроводы 19 сооружений (общая длина 7,68 км) Возможность легкого преодоления сложного горного рельефа Транспортные развязки и переходы 4 развязки, 15 подземных переходов (0,67 км) Исключение пересечений на одном уровне и безопасность Системы оплаты и контроля 4 пункта оплаты, 3 системы весогабаритного контроля Быстрая оплата и защита дорожного покрытия от тяжелых грузов Пропускная способность и экономичность 60 тысяч автомобилей в сутки, сокращение времени на 2–2,5 часа Возможность резкой экономии платы за проезд, топлива и времени

Инженерная и экономическая экспертиза: Почему эта дорога является революционным шагом для логистики Узбекистана?

Выводы инженеров-дорожников, экономистов и транспортных аналитиков:

«Ликвидация зимних препятствий на перевале Камчик»: Сезонные снегопады, гололедица и угроза лавин на перевале приводили к частым закрытиям дороги, прерывая связь между долиной и столицей; современная трасса с новыми эстакадами, туннелями и прочными заграждениями обеспечит проезд без заторов в любую погоду;

Развитие экономики и торговли: Сокращение времени в пути на 2,5 часа значительно удешевит расходы на транспортировку сельскохозяйственной продукции и товаров легкой промышленности из Ферганской долины в столицу и на экспортные рынки; кроме того, качество дороги снизит степень износа автотранспортных средств;

Умный контроль и гарантия качества: Установка 3 автоматических систем взвешивания на дороге предотвратит преждевременное разрушение нового асфальтового покрытия перегруженными тяжелыми машинами и гарантирует, что трасса будет служить с высоким качеством долгие годы.

По вашему мнению, какая стоимость проезда по новой платной дороге через перевал Камчик для легковых и грузовых автомобилей была бы приемлемой и справедливой для безопасного и более быстрого на 2,5 часа пути? Как, по-вашему, эта современная автомагистраль повлияет на связь долины со столицей? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом крупнейшего дорожного проекта нашей страны со всеми водителями!