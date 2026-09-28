Одиночество может сократить жизнь на 6 лет — ученые выяснили причину

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Одиночество может сократить жизнь на 6 лет — ученые выяснили причину

Одиночество и социальная изоляция могут значительно сократить количество лет, которые человек проводит без серьезных физических и психических заболеваний. Исследование на эту тему было опубликовано в «SciTechDaily».

Отмечается, что ученые Тулейнского университета изучили данные о здоровье и социальной жизни почти 280 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Исследователи проанализировали, как нехватка социальных связей связана с такими состояниями, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, депрессия и тревожные расстройства.

Результаты показали, что люди, испытывающие социальную изоляцию и одиночество, теряют больше лет здоровой и активной жизни.

В ходе исследования выяснилось, что наибольшее влияние это оказывает на психическое здоровье. Мужчины, испытывающие чувство одиночества, могут прожить почти на 6 лет меньше по сравнению со своими социально активными сверстниками, живущими без психических расстройств. У женщин эта разница составила около 4 лет.

При этом ученые отметили, что некоторые негативные последствия социальной изоляции можно уменьшить с помощью здорового образа жизни. Правильное питание, регулярная физическая активность и достаточный сон могут частично смягчить такие последствия.

Однако глубокое и продолжительное чувство одиночества мало зависит от здорового образа жизни. Авторы исследования обратили особое внимание на то, что оставаться в одиночестве и чувствовать себя одиноким — это не одно и то же.

Например, человек может регулярно общаться с коллегами, друзьями или родственниками. Несмотря на это, он может испытывать сильный эмоциональный разрыв или постоянное одиночество из-за нехватки близких и содержательных отношений.

Специалисты подчеркивают, что помимо внимания к физической активности и здоровому питанию, важно также заботиться о качестве отношений с близкими и социальных связей.

Тулейнский университетодиночествосоциальная изоляцияздоровый образ жизни
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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