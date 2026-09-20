Таинственный объект в небе над Ташкентом: это может быть китайская ракета

·41·Общество
Таинственный объект в небе над Ташкентом: это может быть китайская ракета

Вечером 19 сентября в небе над Ташкентом появился очень яркий объект, оставивший за собой длинный след. Его кадры быстро распространились в социальных сетях.

Специалисты Института астрономии Академии наук Узбекистана проанализировали фото и видео. Согласно предварительному заключению, объект не похож на метеор или болид.

Интересно, что именно в этот день с китайского космодрома Тайюань была запущена ракета Long March-2D, выведшая на орбиту четыре спутника.

Специалисты считают, что замеченный в Ташкенте яркий объект может быть связан с верхней ступенью китайской ракеты.

Однако на данный момент официально не подтверждено, какой именно частью ракеты является этот объект.

ТашкентLong March-2Dкосмодром ТайюаньИнститут астрономии Академии наук Узбекистана
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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