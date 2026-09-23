Солистка группы «Шарк» Татьяна Зайцева объявила о разводе и ответила хейтерам

·64·Культура
Солистка группы «Шарк» Татьяна Зайцева объявила о разводе и ответила хейтерам

После того как солисты группы «Шарк» Сарвар и Татьяна Зайцева объявили о своем разводе, певица столкнулась с негативными комментариями в социальных сетях. Татьяна обратилась к хейтерам и призвала людей не лезть в чужую личную жизнь.

По словам Татьяны Зайцевой, некоторые пользователи высказывают различные мнения о ее жизни после развода.

«Каждый человек — это отдельный мир, отдельное сердце. Очень многие готовы обсуждать других», — обратилась певица.

Она отметила, что в некоторых комментариях пишут: мол, «развелась, распустила себя, ходит в свое удовольствие». Певица подчеркнула, что люди не должны делать выводы, не имея полной информации о чужой жизни.

По мнению Татьяны Зайцевой, у каждого человека есть свой внутренний мир и проблемы, которые не видны окружающим.

«Есть мир, о котором вы не знаете, у каждого своя боль. Желаю всем любви и добра к самим себе», — сказала она.

Татьяна: «Не обсуждайте чужую жизнь»

Отвечая в своем обращении тем, кто оставляет негативные отзывы, певица призвала людей в первую очередь обращать внимание на собственную жизнь и чувства.

Новое обращение Татьяны привлекло внимание подписчиков на фоне того, как после новости о разводе Сарвара и Татьяны Зайцевой ее личная жизнь активно обсуждается в соцсетях.

ШаркСарварТатьяна Зайцева
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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