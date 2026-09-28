Космический корабль Starship впервые в истории вышел на орбиту

В аэрокосмической отрасли произошло важное историческое событие: по данным иксбт.ком, компания SpaceX успешно осуществила 14-й испытательный полет своей тяжелой транспортной системы Starship. В ходе этой миссии верхняя ступень корабля впервые полноценно вышла на околоземную орбиту и успешно развернула полезную нагрузку. До этого момента все 13 испытательных полетов выполнялись только по суборбитальным траекториям. Об этом сообщает беради.

Во время этого полета, выполненного с площадки Starbase в Техасе, был проведен ряд сложных технических операций. В частности, примерно через 6 минут 50 секунд после старта первая ступень Super Heavy Б21 успешно выполнила маневр посадки и приземлилась в заданном районе Мексиканского залива. После этого верхняя ступень Starship С41 продолжила полет и через 25 минут после старта достигла орбиты на высоте около 275 километров.

Орбитальный успех и трудности испытания

Важнейшим практическим результатом этого полета стал успешный вывод на орбиту 26 спутников Starlink В3. По информации специалистов SpaceX, команде Starlink удалось установить стабильную связь со всеми выведенными в космос аппаратами. Это на практике доказало потенциал системы не просто как экспериментальной, а как средства доставки полезной нагрузки.

Однако миссия прошла не совсем без проблем. Во время выхода на орбитальную ступень один из вакуумных двигателей Raptor вышел из строя. Согласно первоначальным планам, космический корабль должен был совершить 6 витков вокруг Земли, а полет должен был продлиться около 10 часов. Из-за возникшей неисправности специалисты компании приняли решение завершить полет досрочно.

Положительный результат, несмотря на отклонения

Примерно через три часа после выхода на орбиту и совершения двух полных витков вокруг Земли корабль С41 был направлен в заранее определенный район Тихого океана. Там корабль совершил контролируемое приводнение, на чем текущая испытательная миссия была завершена.

Хотя запланированное полное время полета не было выдержано, специалисты оценивают миссию Флигхт 14 как полноценный успех. Причина в том, что основная цель — вывод корабля на орбиту и развертывание спутников — была полностью достигнута. SpaceX планирует закрепить технологические достижения в этой области и намерена провести следующий, 15-й испытательный полет всего через три недели.