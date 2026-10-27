Почему при нарезке лука текут слезы? У этого есть интересная причина

·44·Для жизни
Почему при нарезке лука текут слезы? У этого есть интересная причина

Вы замечали, что при нарезке лука на кухне глаза начинают слезиться и щипать? Это связано не с резким запахом лука, а с химическим процессом, происходящим при участии содержащихся в нем веществ.

Когда мы режем лук, его клетки повреждаются, и серосодержащие соединения вступают в реакцию с ферментами. В результате в воздух выделяется летучее вещество под названием син-пропантиаль-S-оксид. Оно достигает поверхности глаза и раздражает чувствительные нервы. Глаз же начинает вырабатывать слезы, чтобы смыть раздражающее вещество.

Интересно, что слезотечение в данном случае не связано с грустью или эмоциями — это естественная защитная реакция организма.

Как уменьшить слезотечение при нарезке лука?

  • Предварительно охладите лук. Если положить его в холодильник за 20–30 минут до нарезки, это может замедлить химическую реакцию.

  • Используйте острый нож. Он меньше повреждает клетки лука и помогает снизить количество выделяющегося в воздух раздражающего вещества.

  • Проветривайте кухню. Циркуляция воздуха может уменьшить попадание вещества в глаза.

Таким образом, слезотечение при нарезке лука — это обычное явление. Это способ организма защитить глаза от раздражающих веществ.

лукхимическая реакциясин-пропантиаль-S-оксидкухонные секреты
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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