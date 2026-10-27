Долгожданный список от Карпина: 36 футболистов выбраны на матч России в Ташкенте

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с главным тренером Валерием Карпиным представил расширенный список из 36 футболистов, вызванных на сбор в рамках ноябрьских дней ФИФА 2026 года.

В рамках этого сбора команда проведет два важных международных товарищеских матча: 12 ноября в Ташкенте она выйдет на поле против национальной сборной Узбекистана, а 17 ноября в Краснодаре сразится с представителем Южной Америки — Венесуэлой. Самое главное, что в состав сборной России вошли ключевые легионеры, выступающие в ведущих клубах Европы и Америки.

Главные звезды, которые приедут в Ташкент: легионеры в строю

Валерий Карпин вызвал на эти игры ведущих игроков, выступающих на аренах Европы и МЛС:

Голкипер ПСЖ: знаменитый вратарь Матвей Сафонов , выступающий в составе чемпиона Франции, включен в список как основной кандидат на место в воротах команды;

Лидеры европейских полей: звезда французского «Монако» Александр Головин , защищающий честь «Реал Сосьедада» в испанской Ла Лиге Арсен Захарян , а также игрок турецкого клуба «Галатасарай» Алексей Батраков приглашены в полузащиту;

Бомбардир МЛС: плеймейкер американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук также готовится к матчу в Ташкенте.

Полный состав по позициям: 36 кандидатов

Вратари (6 человек): Денис Адамов («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Максим Бориско («ЦСКА»);

Защитники (10 человек): Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – «ЦСКА»), Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов»), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Максим Осипенко («Динамо» Москва);

Полузащитники (10 человек): Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков (все – «ЦСКА»), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Даниил Глебов («Динамо» Москва), Артём Карпукас («Зенит»), Алексей Миронов («Ростов»), Алексей Батраков («Галатасарай»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);

Нападающие (8 человек): Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо» Москва), Николай Комличенко, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив»), Александр Соболев («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

Матч между Узбекистаном и Россией, который пройдет 12 ноября в Ташкенте, имеет принципиальное значение для обеих команд и ожидается, что он станет настоящим столкновением звезд для ташкентских болельщиков.