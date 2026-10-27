Из-за редкой болезни 16-летняя девушка стала выглядеть как бабушка

·83·Мир
Из-за редкой болезни 16-летняя девушка стала выглядеть как бабушка

16-летняя филиппинка Райзел Калаго из-за редкого заболевания стала выглядеть значительно старше своего возраста. У нее подозревают прогерию — болезнь, проявляющуюся преждевременным старением кожи и замедлением роста. Несмотря на то, что девушка еще подросток, многие принимают ее за пожилую женщину или даже бабушку.

Сообщается, что всего за два года в жизни Райзел произошли кардинальные перемены. Раньше она была юной девушкой, участвовавшей в конкурсах красоты и привлекавшей внимание своей внешностью. Однако через несколько дней после появления на теле сыпи на ее коже начали проступать морщины.

На теле девушки появились красные, зудящие и болезненные пятна. При осмотре врачи сначала связали это с укусами насекомых. Ей прописали лекарства, но лечение не принесло ожидаемых результатов. Вскоре Райзел начала замечать и другие изменения во внешности. Сейчас по ее виду трудно сказать, что ей всего 16 лет.

Мать девушки, 36-летняя Джоэла, тяжело переживает состояние дочери и реакцию окружающих.

«Мне больно слышать, когда люди говорят, что моя дочь выглядит старше меня. Иногда я представляю ее в старости и думаю о том, какой красивой она могла бы стать в будущем», — говорит она.

По словам женщины, Райзел была красивой с младенчества. Но из-за болезни ее лицо и внешность изменились, став совершенно неузнаваемыми.

После изменений во внешности девушка стала стесняться проводить время с друзьями, как раньше. Она также избегает выходить на улицу, не закрыв большую часть лица маской. Райзел мечтает вернуться к жизни, которая была у нее несколько лет назад, и снова свободно общаться с друзьями.

«Люди спрашивают меня, почему я так постарела. Я не отвечаю им, потому что сама не знаю, что произошло. Я всегда молюсь о том, чтобы выздороветь, чтобы моя кожа и прежний облик вернулись. Тогда я снова смогла бы проводить время с друзьями. Сейчас же я стесняюсь своей внешности», — сказала Райзел в интервью телеканалу ГМА Нетворк.

Недавно Райзел Калаго приняла участие в популярной телепрограмме «Капусо Мо, Джессика Сохо». Создатели программы отвели ее на прием к эндокринологу, доктору Джеймсу Янгу. Предварительный диагноз специалиста — прогерия.

Прогерия — очень редкое заболевание, которое может сопровождаться появлением морщин, преждевременным старением кожи и замедлением роста. Это состояние также повышает риск сердечно-сосудистых проблем, таких как сердечный приступ, сердечная недостаточность и инсульт.

К сожалению, обратить вспять физические изменения, вызванные прогерией, невозможно. Поэтому врачи в основном фокусируются на предотвращении сердечно-сосудистых осложнений, а также на лечении остеопороза и проблем с суставами, которые могут быть связаны с этим заболеванием.

У семьи Райзел недостаточно средств, чтобы покрыть расходы на необходимое медицинское лечение. Поэтому ее близкие обратились к неравнодушным людям с призывом о помощи и сбором средств на лечение.

Райзел КалагоПрогерияФилиппиныМедицинаЗдоровье
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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