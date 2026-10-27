Стали известны адреса, где в Ташкенте построят 100 общественных туалетов
В 12 районах города Ташкента планируется создание 100 новых общественных туалетов. Утвержден адресный перечень их размещения. Об этом говорится в решении Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов от 23 октября.
Новые санитарно-гигиенические узлы будут создаваться на основе государственно-частного партнерства в упрощенном порядке. Земельные участки, выделенные под проекты, могут быть предоставлены предпринимателям на срок до 10 лет.
В каких районах будут созданы туалеты?
Согласно утвержденному списку, новые объекты распределены по районам следующим образом:
Бектемирский — 2;
Мирзо-Улугбекский — 8;
Мирабадский — 10;
Алмазарский — 9;
Сергелийский — 5;
Учтепинский — 10;
Чиланзарский — 6;
Шайхантахурский — 12;
Юнусабадский — 12;
Яккасарайский — 4;
Янгихаётский — 12;
Яшнабадский — 10.
По каким адресам они появятся?
В частности, планируется организовать новые объекты за станцией метро «Куйлюк», перед парковкой торгового центра «Compass», на парковке парка «Янги Узбекистон», рядом с дехканским рынком «Алайский», на площади Памяти, а также вокруг станций метро «Турон» и «Машинасозлар».
Кроме того, объекты будут размещены вблизи многих улиц столицы, жилых массивов, рынков, медицинских и образовательных учреждений.
Согласно решению, при создании новых объектов необходимо соблюдать требования градостроительных норм и законодательства о строительстве. Точные границы земельных участков будут определены на основании кадастровых документов или соответствующих чертежей.
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