Стали известны адреса, где в Ташкенте построят 100 общественных туалетов

·42·Общество
Стали известны адреса, где в Ташкенте построят 100 общественных туалетов

В 12 районах города Ташкента планируется создание 100 новых общественных туалетов. Утвержден адресный перечень их размещения. Об этом говорится в решении Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов от 23 октября.

Новые санитарно-гигиенические узлы будут создаваться на основе государственно-частного партнерства в упрощенном порядке. Земельные участки, выделенные под проекты, могут быть предоставлены предпринимателям на срок до 10 лет.

В каких районах будут созданы туалеты?

Согласно утвержденному списку, новые объекты распределены по районам следующим образом:

  • Бектемирский — 2;

  • Мирзо-Улугбекский — 8;

  • Мирабадский — 10;

  • Алмазарский — 9;

  • Сергелийский — 5;

  • Учтепинский — 10;

  • Чиланзарский — 6;

  • Шайхантахурский — 12;

  • Юнусабадский — 12;

  • Яккасарайский — 4;

  • Янгихаётский — 12;

  • Яшнабадский — 10.

По каким адресам они появятся?

В частности, планируется организовать новые объекты за станцией метро «Куйлюк», перед парковкой торгового центра «Compass», на парковке парка «Янги Узбекистон», рядом с дехканским рынком «Алайский», на площади Памяти, а также вокруг станций метро «Турон» и «Машинасозлар».

Кроме того, объекты будут размещены вблизи многих улиц столицы, жилых массивов, рынков, медицинских и образовательных учреждений.

Согласно решению, при создании новых объектов необходимо соблюдать требования градостроительных норм и законодательства о строительстве. Точные границы земельных участков будут определены на основании кадастровых документов или соответствующих чертежей.

Хокимият города Ташкентаобщественные туалетыгосударственно-частное партнерствоградостроительство
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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