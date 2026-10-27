Важное сообщение Бердыева болельщикам «Насафа»: «Против «Кувейт СК» нужна только победа»

В то время как в Лиге чемпионов АФК-2 наступает решающий этап, каршинский клуб «Насаф» готовится к важному матчу. Одна из ведущих команд Узбекистана примет на своем поле кувейтский клуб «Кувейт СК». Главный тренер Рузикул Бердыев перед предстоящей встречей требует от футболистов не просто игры, а полной самоотдачи ради победы.

По словам тренера, команда серьезно подготовилась к матчу. Сильные стороны соперника изучены, а некоторым футболистам была предоставлена возможность восстановить силы перед важной игрой. Теперь главная задача — воплотить эту подготовку в результат на поле.

Бердыев сказал прямо: «Нас устроит только победа»

Главный тренер «Насафа» Рузикул Бердыев на пресс-конференции рассказал о подготовке команды и значимости предстоящей встречи. Из его слов понятно, что для каршинцев этот матч гораздо важнее, чем очередная игра.

— Мы провели подготовку в обычном режиме. После последней игры старались восстановить ребят и подготовить их к предстоящей встрече. Мы предоставили футболистам информацию о нашем сопернике. Думаю, ребята готовы к этому матчу во всех отношениях.

— Завтрашняя игра — одна из решающих. Это важная встреча, поэтому наша подготовка серьезна. Если для победы в предстоящем матче нужно 100 процентов усилий, нам придется выложиться даже больше, — сказал тренер.

По мнению Бердыева, команда подошла к такому этапу турнира, когда значение каждого очка возрастает. Раз есть цель выйти из группы, действия на поле должны завершаться конкретным результатом.

Тренер отметил, что оценивать шансы «Насафа» на выход из группы в процентах пока рано. Однако он подчеркнул необходимость набирать очки для достижения важной цели.

Какие аспекты «Кувейт СК» опасны?

Одна из главных задач каршинцев — правильно понять стиль игры соперника и принять достойные меры против его сильных сторон. Бердыев охарактеризовал «Кувейт СК» как команду, которую они хорошо знают.

По его словам, две команды встречались друг с другом в течение последних двух лет. Некоторые футболисты, участвовавшие в тех матчах, до сих пор выступают в составе кувейтского клуба. Это дает тренерскому штабу «Насафа» определенный опыт в оценке возможностей соперника.

— Мы очень хорошо знаем соперника. Мы играли с ними в течение последних двух лет. В их составе до сих пор есть игроки, которые выступали против нас. Действительно, это опытная команда. Она считается ведущим клубом своей страны. Команда занимает первое место в своем чемпионате. В последних турах они побеждали своих соперников с крупным счетом, — сказал Бердыев.

Тренер подчеркнул, что «Кувейт СК» обладает не только опытными футболистами, но и хорошими легионерами. Команда делает ставку на скорость и техническое мастерство в атаке, а также достигла определенного уровня в организации игры.

На пресс-конференции также было упомянуто, что соперник прибыл в Карши за три дня до матча и проводит здесь тренировки для адаптации к местным погодным условиям.

Какой план подготовлен против быстрых нападающих?

Бердыев назвал одной из самых опасных сторон «Кувейт СК» быстрых и технически одаренных футболистов в линии атаки.

— У соперника есть довольно быстрые и техничные футболисты. Игра команды построена именно на этом. В линии атаки команды играют квалифицированные, быстрые игроки. Мы отметили это как одну из сильных сторон соперника. Мы сказали об этом ребятам, и думаю, наши игроки уделят этим аспектам серьезное внимание, — сказал наставник «Насафа».

Значит, в предстоящей встрече для каршинцев критически важны дисциплина в обороне, своевременная нейтрализация атак соперника и предотвращение опасных ситуаций. В то же время одной защиты против быстрой игры соперника будет недостаточно: «Насаф» должен эффективно использовать и свои возможности.

Предоставлен ли отдых Мухитдинову и Шала перед важной игрой?

На пресс-конференции также был задан вопрос о том, почему в прошлом туре Шароф Мухитдинов и Аденис Шала вышли на поле со скамейки запасных. Журналисты интересовались, было ли это решение принято с учетом предстоящей встречи.

Бердыев ответил на вопрос с долей шутки. По его словам, об этом говорили в тот же день, но журналисты, не участвовавшие в пресс-конференции, остались не в курсе.

— Именно так. Вы не участвовали в той пресс-конференции, а я тогда обо всем рассказал, вот вы и остались в неведении. В футболе так и бывает: если пропустишь хоть одну тренировку, отстанешь. Конечно, это шутка, — сказал тренер.

Бердыев пояснил, что отдых для экономии сил был предоставлен не только Мухитдинову и Шала, но и другим футболистам.

— Думаю, завтра они будут в хорошем состоянии и помогут команде, — добавил он.

Эта ситуация показывает, насколько важно сохранять физическое состояние футболистов и эффективно использовать состав перед важными матчами. Теперь интересно, как возможности Мухитдинова, Шала и других футболистов проявятся на поле.

Обещание Ойбека Рустамова болельщикам: «Готовы на 100 процентов»

В пресс-конференции также принял участие футболист «Насафа» Ойбек Рустамов. Он выразил уверенность в готовности команды к предстоящей встрече и подчеркнул намерение порадовать болельщиков.

— Дай Бог, мы готовы к завтрашней встрече на 100 процентов. Если будет на то воля, завтра мы порадуем наших болельщиков, — сказал Рустамов.

Футболист также сказал, что участие в Лиге чемпионов АФК — мечта каждого игрока. По его мнению, волнение в таких турнирах естественно, но после выхода на поле это чувство постепенно исчезает, и футболисты сосредотачиваются на игре.

Рустамов также высоко оценил конкуренцию в Суперлиге Узбекистана. Он отметил, что в национальном чемпионате нет слабых команд, а разница между ними проявляется в основном в мастерстве и уровне.

Футболист поддержал мнение тренера, отметив, что команда вступила в этап важных игр и главная цель — победить и порадовать болельщиков.

Для «Насафа» теперь важны не оправдания, а результат

В этом матче в рамках Лиги чемпионов АФК-2 «Насафа» ждет непростая задача. Опыт кувейтского клуба, результаты в чемпионате и наличие быстрых нападающих показывают, что соперник обладает серьезной силой.

Однако каршинцы также заявляют о тщательной подготовке к матчу. Восстановление физического состояния футболистов, изучение соперника и предоставление отдыха некоторым лидерам перед важной игрой — все это свидетельствует о серьезном подходе к встрече.

Самое главное, Рузикул Бердыев открыто определил цель: «Насаф» устроит только победа. А Ойбек Рустамов пообещал, что команда приложит все усилия, чтобы порадовать болельщиков.

Теперь все внимание приковано к полю в Карши. План, подготовленный тренерским штабом, дисциплина футболистов на поле и поддержка болельщиков могут иметь решающее значение. Перед «Насафом» стоит важная задача — эффективно использовать возможности, бороться за победу и набрать необходимые очки на пути к цели выхода из группы.