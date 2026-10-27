В истории английского футбола произошло долгожданное великое событие: нападающий «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн стал официальным обладателем награды «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) 2026 года. Он вошел в историю как первый английский футболист, завоевавший этот престижный трофей спустя ровно 25 лет после успеха Майкла Оуэна в 2001 году.

В связи с этой победой мэр Лондона Садик Хан тепло поздравил своего знаменитого земляка, высоко оценив его феноменальные результаты в прошедшем сезоне.

«73 гола и волшебный вечер»: страстное обращение мэра Лондона

На своей официальной странице в социальных сетях Садик Хан с воодушевлением высказался о статусе Гарри Кейна не только в столице, но и в мировом футболе:

Заслуженное признание: «Я бесконечно горжусь тем, что капитан сборной Англии, уроженец Лондона Гарри Кейн стал обладателем “Золотого мяча”. Это заслуженное и достойное признание после его невероятной игры в футболке клуба и сборной, а также 73 забитых голов в прошедшем сезоне»;

Незабываемая победа на «Ацтеке»: «Кто может забыть его героизм на чемпионате мира летом, особенно тот победный гол в ворота Мексики в тот волшебный вечер на легендарном стадионе “Ацтека”?»;

Величайший всех времен: «Кейн — не только легенда “Тоттенхэма” и сборной Англии, теперь он официально стал одним из величайших игроков в истории футбола», — подчеркнул мэр города.

Исторический символ спустя 70 лет: церемония награждения впервые прошла в Лондоне

Церемония вручения «Золотого мяча» в этот раз была наполнена рядом символических событий:

Традиция сэра Стэнли Мэтьюза: Самым первым обладателем «Золотого мяча» в истории был английский легендарный футболист сэр Стэнли Мэтьюз; спустя 70 лет тот факт, что церемония впервые в своей истории прошла в Лондоне и победителем стал именно английский капитан, приобрел особое символическое значение;

Долгожданный трофей для английских футболистов: После кубка, врученного Майклу Оуэну в 2001 году, никто из английских игроков не мог достичь этого уровня на протяжении четверти века;

Рекорд сезона: 73 гола, забитые за клуб и сборную, наглядно доказали, что Гарри Кейн является самым результативным нападающим не только в Европе, но и во всем мире.

Завоевание Гарри Кейном «Золотого мяча» навсегда вписано в страницы спортивной истории как результат его многолетнего самоотверженного труда, высочайшего профессионализма и как символ современной вершины английского футбола.