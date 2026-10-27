Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?

Шахматный мир готовится к главному и историческому событию года — матчу за звание чемпиона мира. В этом противостоянии, которое пройдет в швейцарской Женеве, талантливый узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров сразится с действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу.

Один из сильнейших чемпионов в истории шахмат Гарри Каспаров перед мероприятием в Антверпене поделился своим анализом предстоящей исторической схватки. Несмотря на то, что легендарный гроссмейстер признал яркий и атакующий стиль Синдарова, он оценил шансы Гукеша чуть выше из-за фактора чемпионского опыта.

«Я бы сравнил его с теннисистом на задней линии»: оценка Каспарова

Гарри Каспаров провел глубокий анализ сильных и слабых сторон обоих претендентов:

Зрелищная и яркая игра: «На мой взгляд, Синдаров показывает более зрелищные и атакующие шахматы. Однако на таком высоком уровне опыт играет важную роль. А у Гукеша достаточно опыта подобных титульных матчей»;

Несокрушимая защита Гукеша: «Гукеша очень трудно победить. Я бы сравнил его с теннисистом, который уверенно играет на задней линии и ждет ошибки соперника. Поэтому я отдаю ему чуть больше шансов», — сказал экс-чемпион мира;

Главный шанс Синдарова: Вместе с тем, Каспаров остановился и на психологическом аспекте игры: если Жавохир Синдаров сумеет выйти вперед в счете уже в первых партиях матча, защитный план соперника может нарушиться, и ситуация полностью изменится в пользу узбекского шахматиста.

Битва за корону в Женеве: важные даты и регламент матча

Матч за шахматную корону мира проводится по строгому регламенту в следующем порядке:

Город-хозяин: швейцарская Женева;

Открытие и старт: Официальная программа соревнований начнется 22 ноября, а первая классическая партия запланирована на 24 ноября ;

Количество партий: Чемпионский матч будет состоять из 14 классических партий;

День тай-брейка: Если после 14 партий будет зафиксирована ничья (7:7), имя чемпиона мира определится на быстрых тай-брейках, которые пройдут 12 декабря.

Ожидается, что встреча между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу станет одним из самых молодых и бескомпромиссных чемпионских противостояний в истории шахмат. Для юного узбекского гения этот матч — возможность открыть новую историческую страницу не только в личной карьере, но и для всего узбекского шахматного спорта.