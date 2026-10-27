Триумф в Формуле-1: Антонелли одержал сенсационную победу на Гран-при США в Остине

На знаменитом автодроме «Трасса Америк» (Киркуит оф те Америкас) в городе Остин завершился 18-й этап чемпионата мира по Формуле-1 2026 года — Гран-при США, прошедший в бескомпромиссной борьбе и с неожиданными результатами.

Стартовавший с поул-позиции молодой итальянский пилот команды «Mercedes» Андреа Кими Антонелли продемонстрировал хладнокровие и высокую скорость на протяжении всей гонки, одержав одну из самых ярких побед в своей карьере. Вторая ступень пьедестала досталась лидеру «Ferrari» Шарлю Леклеру, а замкнул тройку призеров нидерландский гонщик «Red Булл» Макс Ферстаппен.

Герои и главные повороты Гран-при США

Напряженная борьба с самого начала гонки и до последнего круга подарила болельщикам массу эмоций:

Полное доминирование Антонелли: Занявший поул-позицию Кими Антонелли с самого старта захватил лидерство и, несмотря на постоянное давление со стороны соперников, первым пересек финишную черту;

Борьба за подиум: Шарль Леклер («Ferrari»), сохранив 2-е место, принес важные очки для своей команды, а Макс Ферстаппен («Red Булл») благодаря своему опыту занял 3-ю строчку;

Хэмилтон на пороге подиума: Семикратный чемпион мира, ныне выступающий за «Ferrari», Льюис Хэмилтон провел довольно активную гонку, но в итоге довольствовался четвертым местом;

Проигравшие и аварии: Для некоторых пилотов гонка в Остине завершилась досрочно — Валттери Боттас («Cadillac»), Франко Колапинто («Алпине») и Оливер Берман («Хаас») не смогли финишировать из-за различных технических проблем и инцидентов.

Гран-при США: список топ-19 гонщиков

Итоговое положение и показатели команд:

1-е место: Андреа Кими Антонелли («Mercedes») — Победитель гонки

2-е место: Шарль Леклер («Ferrari»)

3-е место: Макс Ферстаппен («Red Булл»)

4-е место: Льюис Хэмилтон («Ferrari»)

5-е место: Ландо Норрис («McLaren»)

6-е место: Исак Хаджар («Red Булл»)

7-е место: Оскар Пиастри («McLaren»)

8-е место: Джордж Расселл («Mercedes»)

9-е место: Лиам Лоусон («Ракинг Буллс»)

10-е место: Пьер Гасли («Алпине»)

11–15-е места: Нико Хюлькенберг («Audi»), Арвид Линдблад («Ракинг Буллс»), Габриэль Бортолето («Audi»), Эстебан Окон («Хаас»), Лэнс Стролл («Aston Martin»)

16–19-е места: Фернандо Алонсо («Aston Martin»), Александр Албон («Виллиамс»), Карлос Сайнс («Виллиамс»), Серхио Перес («Cadillac»)

Победа Кими Антонелли в Остине стала одним из важнейших достижений сезона для лагеря «Mercedes» и еще раз доказала, что представители молодого поколения способны на равных бороться с лидерами чемпионата.