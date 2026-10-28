Секрет экономии на газе и электричестве зимой: 5 главных «дыр», крадущих тепло вашего дома

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Секрет экономии на газе и электричестве зимой: 5 главных «дыр», крадущих тепло вашего дома

С наступлением осенне-зимнего сезона во многих домах начинается одна и та же проблема: несмотря на то, что система отопления (котлы, радиаторы или обогреватели) работает на полную мощность, в комнатах не становится тепло, а суммы в квитанциях резко возрастают.

По расчетам экспертов по энергоэффективности, большая часть тепловой энергии в квартире «убегает» через неожиданные места. Выявление этих уязвимых точек и их устранение поможет не только сохранить тепло в доме, но и сэкономить до 30–40 процентов коммунальных расходов.

«Похитители» тепла: через какие места уходит больше всего тепловой энергии?

Многие думают, что виноваты только окна, но реальная картина выглядит так:

  • Стены (30–35% потерь): Большая часть тепла уходит именно через недостаточно изолированные внешние стены; бетонные и тонкие кирпичные конструкции пропускают холод прямо внутрь;

  • Крыша и потолок (25–30% потерь): Согласно законам физики, теплый воздух всегда поднимается вверх. Если крыша или чердачное помещение дома не изолированы должным образом, почти треть тепла улетучивается через потолок;

  • Окна и оконные рамы (15–25% потерь): Оконные щели, изношенные резиновые уплотнители и некачественные однокамерные стеклопакеты быстро теряют тепло и создают в доме сквозняки;

  • Пол и фундамент (10–15% потерь): В квартирах на первом этаже или расположенных близко к земле холод проникает через пол, резко снижая общую температуру в помещении;

  • Дверные щели и вентиляция (10–15% потерь): Небольшие зазоры по нижним и боковым краям входных дверей в течение дня непрерывно выпускают теплый воздух наружу.

Без затрат и просто: 4 практических способа сохранить тепло в доме

Подготовить квартиру к зиме можно без больших финансовых вложений, достигнув при этом важных результатов:

  • Установка фольгированного экрана за радиатором: Если за батареей отопления на стену поместить специальную теплоотражающую фольгу (изолон), она будет возвращать тепло внутрь комнаты, а не нагревать стену;

  • Обновление оконных уплотнителей: Замена изношенных резинок на пластиковых и деревянных рамах или использование специальных изоляционных лент мгновенно прекратит продувание;

  • Разумное использование плотных штор: Открывание штор днем для доступа солнечного света и закрывание плотных штор вечером для защиты от холода, идущего от окон, повышает температуру в комнате на 2–3 градуса;

  • Уплотнение пространства под дверью: Установка специальной мягкой щетки или уплотнителя в зазоры под входной дверью полностью устранит поток холодного воздуха.

Своевременное выявление уязвимых мест дома и принятие простых защитных мер не только создаст уютную и теплую атмосферу в квартире, но и обеспечит значительную экономию семейного бюджета в зимний период.

энергоэффективностьтеплоизоляциякоммунальные расходыподготовка дома к зиме
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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