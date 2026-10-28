В Фергане и Ташкенте выявлены подпольные «цеха»: конфискованы контрафактные книги

·66·Общество
В Фергане и Ташкенте выявлены подпольные «цеха»: конфискованы контрафактные книги

Сотрудниками Службы государственной безопасности и органов внутренних дел в Ферганской области и городе Ташкенте была пресечена деятельность сети подпольных типографий, работавших без соответствующих лицензий и разрешений. В незаконных цехах было налажено массовое печатание контрафактной литературы религиозного содержания с нарушением авторских прав.

В ходе проведенных оперативных мероприятий в качестве вещественных доказательств было изъято более 26 тысяч готовых контрафактных книг, свыше полутонны печатной продукции, специальное полиграфическое оборудование, а также большое количество опасных пиротехнических средств.

Подробности оперативных мероприятий в Фергане и Ташкенте

Выявленные правоохранительными органами факты правонарушений были зафиксированы по следующим адресам:

  • Ферганская область, Бувайдинский район: местный житель 1986 года рождения организовал подпольную типографию, привлекая к деятельности своих близких родственников. Там он занимался незаконным тиражированием религиозных книг без соответствующих государственных разрешений;

  • Масштаб конфискации в Бувайде: в ходе оперативного осмотра из данного домовладения было изъято в общей сложности 17 579 штук готовых и более 500 килограммов полуготовых контрафактных книг, а также 4 единицы современного печатного и переплетного оборудования;

  • 216 тысяч единиц пиротехники: при проверке территории типографии, помимо литературы, были обнаружены и полностью конфискованы незаконно хранившиеся 216 000 штук взрывчатых и пиротехнических средств;

  • Город Ташкент, Янгихаётский район: в столице была пресечена деятельность аналогичного подпольного цеха в доме жителя 1981 года рождения. Оттуда в процессуальном порядке было изъято более 8,5 тысяч единиц контрафактной религиозной литературы.

Законная ответственность и важное напоминание

Правоохранительные органы напоминают о необходимости строгого соблюдения порядка подготовки, хранения и распространения материалов религиозного содержания:

  • Требование государственной религиоведческой экспертизы: согласно законодательству Республики Узбекистан, публикация любых изданий религиозного содержания без положительного заключения Комитета по делам религий и без официальных издательств, имеющих лицензию, строго запрещена;

  • Опасность контрафактной продукции: в таких книгах, не прошедших проверку авторских прав и контроль качества, высок риск распространения вводящей в заблуждение и недостоверной информации.

В настоящее время по обоим фактам проводятся дознание и предварительные следственные действия в установленном порядке.

Служба государственной безопасностиКонтрафактные книгиКомитет по делам религийНезаконная типография
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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