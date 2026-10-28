Рустам Рахматов покидает руководство Iman Invest

·8·Экономика
Рустам Рахматов покидает руководство Iman Invest

Инвестиционная компания Iman Invest опубликовала официальное заявление по поводу обвинений в недостаче в размере 20 миллионов долларов. Компания сообщила, что ее финансовое состояние стабильно, однако признала наличие некоторых недочетов, выявленных в ходе внутреннего аудита. В заявлении даны ответы на претензии, связанные с проблемными кредитами, использованием средств фонда, покупкой автомобилей и расчетом доходов инвесторов, сообщает официальный сайт Iman Invest.

Изменения в использовании средств компании

Согласно данным компании, практика предоставления займов управляющей компании из средств фонда прекращена. Два договора, связанные с автомобилями, также закрыты, а выделенные на них средства возвращены в фонд.

В заявлении отдельно затронуты вопросы проблемных кредитов и расчета доходов инвесторов. Компания заявила, что принимает меры по устранению недостатков, выявленных в ходе внутреннего аудита.

Рустам Рахматов покидает руководство

Согласно заявлению, Рустам Рахматов покидает руководство Iman Invest. На его место планируется привлечь опытного специалиста. Рахматов же продолжит участвовать в деятельности компании через наблюдательный совет.

Ранее Махмуд Усман в своем видеообращении также заявлял, что советовал Рахматову уйти с поста руководителя компании.

Будут проведены шариатский и финансовый аудит

В заявлении Iman Invest также сообщается о планах по созданию Шариатского совета, состоящего из трех ученых. Компания также планирует провести внешний шариатский аудит и независимый финансовый аудит.

Эти меры представлены как часть процесса рассмотрения претензий, касающихся использования средств фонда, финансовых расчетов и деятельности компании.

Iman InvestРустам РахматовИсламские финансыфинансовый аудит
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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